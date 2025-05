Wanda Nara hizo un pretencioso listado de los requisitos con los que tiene que cumplir el hombre de sus sueños

Luego de que L-Gante confirmara nuevamente su reconciliación con Wanda Nara con fotos y declaraciones de amor, la mediática volvió a dar que hablar otra vez. A través de sus redes sociales, compartió un pretencioso listado con 29 puntos con los que tiene que cumplir el hombre de sus sueños. También compartió dos videos que generaron algunas dudas sobre su situación sentimental.

Fue durante la jornada de producción de contenido y sesión de fotos de su empresa de cosméticos -llamada Wanda Cosmetics- que decidió hacer público el listado. Mediante la opción notas que ofrecen los teléfonos iPhone, la conductora de Telefe escribió una por una todas las condiciones que debe cumplir su próxima pareja y las compartió en sus historias de Instagram, aunque destacó que lo más importante es que la quieran por lo que es.

La lista de los requisitos de Wanda Nara:

Que sea inteligente

Que le guste comer

Que tenga carisma

Que sea caballero

Que no sea tóxico

Que tenga buenos sentimientos

Que tenga sentido del humor y me haga reír

Que sepa escuchar

Que ame a su mamá

Que tenga presentes sus cualidades

Que le falten fantasías por cumplir

Que tenga tatuajes

Que tenga objetivos

Que sea feliz

Que tenga carácter

Que haga buenos mates

Que duerma la siesta

Que respete mis espacios

Que haga deporte

Que me regale flores del semáforo

Que use ropa oversize

Que ame los animales

Que sienta mucha pasión por algo

Que tenga calle y experiencia

Que tenga buenas manos

Que sea creativo y original

Que me dedique canciones

-100 y +21

Que me quiera por lo que soy

El listado que compartió Wanda Nara sobre lo que tiene que tener su próximo amor

Además, Wanda Nara publicó un video en modo selfie, donde se la ve muy producida, con los labios pintados de rojo rabioso y dijo: “De más está decir que si pido todo eso es porque yo tengo mucho para dar”. A los pocos minutos, compartió un otro clip que sembró dudas sobre su situación sentimental: “Acá estoy yo… re preocupada mientras me inventan cuarenta novios que no tengo. Pero me pueden llamar al 0800 Wanda sola, pero tengo muchos requisitos, son muy caros y no son económicos, pero son difíciles”.

Una vez más, la intérprete de "Bad Bitch" generó expectativas en torno a su relación sentimental, dado que en las últimas semanas, además de su supuesta reconciliación con L-Gante, circularon rumores sobre dos supuestos romances. El primero, según anunció Paula Varela en Intrusos (América TV), habría sido con el cantante Agustín Bernasconi, historia que comenzó cuando todavía vivía con Mauro Icardi en París. Y, el segundo, con el futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr., a raíz de un “Te amo” que escribió en Instagram. Sin embargo, la mediática se encargó de dejar en claro con el video que nada de lo que dicen es verdad.

Qué dijo L-gante sobre su relación con Wanda Nara

En un móvil con Intrusos (América TV), Elián Valenzuela dijo “Volvió Wanda” y contó que la empresaria apareció hace algunos días y sin previo aviso en su casa. “Estaba yendo a mi casa y cuando llegué (Wanda) ya estaba ahí. No nos enfocamos en ninguna charla ni ninguna discusión porque estaba Jamaica, pero en algún momento (la charla) va a estar”, reveló.

Elián Valenzuela habló de su reconciliación con Wanda Nara (Video: Gentileza América TV)

Y continuó:“Me fue a ver a jugar un partido de futbol con todos mis amigos y después comimos un asado festejando el Día del Trabajador”. Por último, el compositor habló sobre lo que siente por ella: “Los sentimientos no cambian nunca, por ningún acto de ninguno de los dos” aunque admitió que todavía tienen “una charla pendiente”.

Sin embargo, pese a las imágenes que los mostraron muy juntos, Wanda Nara no se refirió al tema y, por el contrario, con sus últimas publicaciones dio a entender que está soltera.