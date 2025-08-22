Evangelina Anderson rompió el silencio tras su separación de Martín Demichelis: “Estamos en proceso de divorcio”

Luego de que Tania -la azafata que fue señalada como tercera en discordia en su matrimonio con Martín Demichelis- brindara detalle sobre el supuesto affaire que tuvo con el exfutbolista, Evangelina Anderson rompió el silencio y contó cómo atraviesa este difícil momento.

“Estoy muy bien, muy contenta y trabajando mucho”, expresó en diálogo con varios medios a la salida de las grabaciones de Los 8 escalones (eltrece). Acto seguido, los periodistas quisieron saber si habían iniciado el divorcio, ya que “Martín se mostraría reticente” en avanzar con el trámite. “Se dicen muchas cosas, pero está todo en buenos términos”, respondió.

Tania González, la apuntada como tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

“¿Ya te divorciaste?“, le consultaron. ”No, no, no. Estamos separados, pero estamos en proceso de divorcio. Todavía ni empezamos porque llegamos hace poquito a Argentina", subrayó.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis tuvieron una relación que duró 17 años; además, tienen tres hijos

Luego, fue consultada sobre la presencia de la supuesta amante de su exmarido en A la tarde (América TV), programa en el que reveló ciertas cuestiones íntimas de su relación con el ex DT de River Plate. “Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, ni ustedes, ni los periodistas, nadie va a pensar en ellos. Entonces, yo no hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos”, señaló.

Evangelina Anderson rompió el silencio sobre su separación de Martín Demichelis (Foto: Captura TV)

“Pero esta chica (por Tania) se ve que no pensó”, le deslizó una cronista. A lo que, molesta, la mediática lanzó: “Preguntale a los demás, pero ¿yo que tengo que ver? ¿Por qué me vienen a preguntar a mí?“.

Por último, le preguntaron si Demichelis se había comunicado con ella. “Obvio”, dijo. Mientras que cuando le dijeron que Martín habría tenido una relación con Fátima Florez, de forma irónica cerró: “Y yo con Milei”.

Pero Tania no es la única mujer que habría tenido varios encuentros con Demichelis mientras este estaba casado con Anderson. Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV) días atrás, una mujer “le robó el corazón al DT en México”. “No es modelo, hay fotos de ella, es DJ. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico. Mediáticamente, Evangelina y Martín negaban la separación, pero Demichelis le metió los cuernos a Evangelina con esta chica”, aseveró.

Stephie sería la tercera en discordia en la relación entre Evangelina y Martín (Foto: Instagram @stephiiemoreno)

“Ella es argentina, pero se fue a México y resulta que ella es amiga de muchos amigos míos. Ella es Stephie Moreno”, reveló.

Cabe recordar que los rumores de crisis entre Anderson y Demichelis empezaron en octubre, pero ella los negó rotundamente. “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”, expresó a través de un posteo en su cuenta de Instagram. Asimismo, durante estos meses compartió imágenes que dieron cuenta de que seguían juntos. Sin embargo, eso no duró mucho.

El posteo de Evangelina Anderson tras los rumores de que estaba separada de Martín Demichelis (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Evangelina y Martín se conocieron en 2007. La relación se consolidó rápidamente, tanto que un año después la modelo tomó una decisión drástica. En el apogeo de su carrera, cuando figuraba como candidata a ganar el reality Bailando por un sueño, dejó todo para mudarse a Alemania con él, que jugaba en el Bayern Múnich. En 2009 nació Bastian, su primer hijo, y con el paso de los años llegaron Lola y Emma, que completaron la familia.