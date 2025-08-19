Habló la supuesta tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Lo conocí en un vuelo”

Tania González Ledesma, la apuntada como tercera en discordia en la relación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, habló este lunes con el programa A la tarde (América TV) y contó cómo fue el operativo seducción del exentrenador de River durante 2023 cuando ambos coincidieron en varios vuelos charters a la provincia de Mendoza y Santiago del Estero.

Tras confirmarse la separación de la modelo con el entrenador, los rumores crecieron exponencialmente apuntando a la figura de Tania, quien, además de ser tripulante de cabina, se dedica al fisicoculturismo en la categoría “Bikini Fitness”.

Tania González, la apuntada como tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

“A Martín (Demichelis) lo conocí en un vuelo cuando iba con River a Santiago del Estero o Mendoza, no recuerdo. Fue en el año 2023 y nos tocaron dos o tres vuelos seguidos, de casualidad”, arrancó González, quien recibió preguntas tanto de Karina Mazzocco, conductora del ciclo televisivo, como del staff periodístico.

En esa misma línea contó qué habilidades empleó Demichelis para acercarse a ella y seducirla: “Me preguntó cómo me llamaba y pidió un té. Luego se acercó y me preguntó si me podía dar un mate. Nos pusimos a tomar mate antes del aterrizaje, yo estaba asegurando cabina y él con una computadora me escribió ‘dame tu número de teléfono’”.

Según su testimonio, ella no conocía previamente a Demichelis, a punto tal que recibió cargadas de su compañero de trabajo por no saber quién era. Luego, al escuchar que era la pareja de Evangelina Anderson cayó en la cuenta de su presencia. “Yo no lo conocía. De la farándula no conozco a nadie. A mí me activaron una guardia para ese vuelo y me dijeron ‘van a llevar al plantel de River’. Estábamos haciendo el embarque y él me llamó la atención, a punto tal que le pregunté a uno de mis compañeros quién era”, relató.

Tania Gonzalez Ledesma conto como lo sedujo Martin Demichelis en un vuelo

Luego de anotar en una servilleta su número de teléfono, Demichelis se contactó con ella a la “hora y media” y concretaron un encuentro en el hotel donde se concentraba el plantel de River.

“Ese mismo día nos vimos en el hotel”, deslizó la protagonista a Mazzocco, quien continuó indagando: “Si antes de hablarle te parecía un 11. Después del encuentro, ¿Qué te pareció?“. Sin dudarlo, Tania siguió la lógica de puntuación y remarcó: ”Me gustó un 30″.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados tras 17 años de amor (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

“Después de ese encuentro seguimos en contacto. Pernocté en la concentración”, aseguró la mujer señalada como detonante de la relación entre Anderson y Demichelis. Por otra parte, Tania contó que su supuesta relación con el entrenador duró nueve meses.

En esos meses de relación paralela, Demichelis le contó a Tania que estaba atravesando algunos problemas en su vida privada y que Evangelina sabía de su existencia. “De un día para el otro, una compañera de vuelo me escribe y me dice: ‘¿Esta sos vos?’. Había salido una nota que decía ‘Tania Sabrina González Ledesma, responsable de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis’“.

El revelador testimonio de Tania, la supuesta amante de Martin Demichelis

De perfil bajo, Tania sufrió la exposición pública de su nombre en los medios de comunicación. “El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada", deslizó sobre una historia de amor que se dio en 2023 y, dos años después, salió a la luz.