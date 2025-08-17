Evangelina Anderson publicó un emotivo mensaje para sus hijos por el Día del Niño: “Tengan claro que dinero no es todo”

Evangelina Anderson se hizo eco del Día del Niño y emitió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, donde incluyó una postal junto a Lola, Emma y Bastian, sus tres hijos.

Luego de confirmarse su separación con Martín Demichelis tras 17 años de romance, la modelo, quien confirmó que vuelve a vivir a la Argentina, se tomó un tiempo para elaborar una publicación en referencia a la crianza y las vivencias con sus tres retoños.

“Le pido al cielo que me permita verlos convertidos en un grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”, comenzó Evangelina acerca del acompañamiento que recibe a diario por parte de Lola, Emma y Bastian.

El texto rápidamente recolectó una gran cantidad de “me gusta” debido a la profundidad de las palabras que esbozó la celebridad. “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, subrayó.

Evangelina Anderson junto a sus hijos, Bastián, Lola y Emma (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

“Que van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, sólo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”, lanzó, a modo de consejo, basado en su experiencia de vida.

En un momento sensible de su vida tras la separación con Demichelis, la modelo pidió que sus hijos apelen a la resiliencia para no quedarse en la frustración y aclaró que la paciencia es una de las claves del éxito.

“Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá”, sintetizó.

El comentario de Bastian Demichelis en la publicación de su mamá, Evangelina Anderson

En el marco de un día especial para sus hijos, Evangelina culminó: “Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”.

En la solapa de comentarios, Bastian Demichelis le agradeció a su mamá por las sentidas palabras y comentó: “Te amo, hermosa”. Cabe destacar que el hijo mayor de la familia se desempeña en las divisiones inferiores de River y, a diferencia de sus hermanas, se quedó en el país para alimentar el sueño de llegar a la Primera División del Millonario, como lo hizo en su momento su padre.

El video con el Evangelina Anderson confirmó que está instalada en la Argentina

Anteriormente a este posteo, Evangelina celebró, con un video, su llegada a la Argentina, donde comenzará algunos proyectos laborales. "Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá, también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares donde fuiste feliz siendo un niño. Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados", expresó la modelo, quien tomó la decisión de volver a su nación de origen tras estar durante un prolongado tiempo viviendo en distintos países.