Evangeline Lilly celebró el “gran cambio” para las mujeres en Hollywood: “Me callé durante mucho tiempo”

La artista canadiense conversó con LA NACION en Brasil, en el marco de la CCXP22; además de referirse al estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania el próximo 16 de febrero, analizó el rol de las actrices en la industria cinematográfica

Lucía Fortin LA NACION

Las pantallas de los cines están a punto de mostrar a Evangeline Lilly (43) una vez más en la piel de Hope Van Dyne o de su álter ego The Wasp. La expectativa entre los fanáticos de Marvel por disfrutar del estreno de la tercera película de Ant-Man el próximo 16 de febrero es enorme y quedó en evidencia en la CCXP22 que tuvo lugar en San Pablo, Brasil, a principios de diciembre del año pasado. Allí, los protagonistas de la película salieron al escenario y la ovación que recibieron por parte del público fue avasallante.

Evangeline Lilly durante su entrevista con LA NACION, en el marco de la CCXP22, en donde presentó la nueva película de Marvel

La actriz canadiense, además reconocida por su protagónico en la serie Lost, dialogó con LA NACION en el marco de la convención y se refirió no solo a cómo se sintió en el “cara a cara” con los fans latinoamericanos y a su vuelta al mundo de los superhéroes, sino que también hizo alusión al lugar de la mujer en la industria del cine y arremetió contra el Hollywood del pasado.

Evangeline Lilly en el panel de Marvel Studios en la Comic Con Experience, el pasado 1° de diciembre en San Pablo, Brasil Alexandre Schneider - Getty Images South America

“Fue eléctrico. La adrenalina brotaba, llegaba hasta el techo porque la multitud estallaba y rompía todo con el ruido. Cuando salimos del escenario, todavía estábamos muy arriba. Brasil tiene mucha pasión y sabe cómo hacerle llegar el amor a gente como nosotros. Es hermoso”, describió Lilly luego de la Comic-Con en la que se presentó con sus compañeros de elenco en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Paul Rudd y Jonathan Majors, y el director del largometraje, Peyton Reed.

La actriz nació el 3 de agosto de 1979 en el seno de una familia católica en Fort Saskatchewan, una ciudad de alrededor de 20.000 habitantes ubicada en Alberta, una provincia de Canadá. Hija de una cosmetóloga y un profesor de Economía y con dos hermanas menores que ella, Lilly incursionó en el modelaje, que le sirvió para pagar sus estudios de Relaciones Internacionales, antes de dedicarse a la actuación. También trabajó como azafata y moza.

Sus primeras experiencias en la actuación vinieron de la mano del mundo publicitario y de breves participaciones en series como Smallville y Hospital Kingdom, a principios de 2000. Después, sí, le llegó su gran oportunidad. De 2004 a 2010, interpretó a Kate Austen en Lost, donde saltó a la fama e incluso ganó un premio del Sindicato de Actores y fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz. Y tras su exitoso paso por la pantalla chica se mudó al cine y así formó parte del elenco de la aclamada Vivir al límite (2008), de la saga El Hobbit y de Ant-Man and The Wasp.

De Hope a The Wasp

Si bien para la actriz es todo un desafío marcar una diferencia desde la actuación entre su personaje de Hope y el de The Wasp, sabe que puede apelar a una serie de tácticas para lograrlo. “Aplico pequeños trucos con el pelo y el maquillaje, para modificar mi aspecto un poco, y eso me ayuda”, reveló entre risas con cierta picardía.

En esta tercera entrega del film de Marvel, Hope se reencuentra con su madre, papel interpretado por Michelle Pfeiffer, después de 30 años y lo hace con total expectativa de conversar acerca de sus historias de vida, pero se topa con un escenario inesperado. Sin embargo, respecto de esto Lilly no pudo decir nada, es un secreto que se guarda bajo siete llaves para que los fanáticos de esta historia se sorprendan en el cine.

Evangeline Lilly, quien interpreta a The Wasp, y Paul Rudd, en el traje de Ant-Man Archivo

Por otra parte, tras analizarlo, la actriz concluyó que se identifica más con su rol de superheroína que con el de mortal. “Es súper enfocada, es capaz de ver el problema que necesita ser resuelto y no puede parar hasta solucionarlo”, comentó acerca del papel de la avispa que lucha codo a codo con el hombre hormiga y para el cual, al ser consultada por LA NACION, respondió que no necesita esfuerzo físico. Es que, según explicó, todas las peleas son montadas en computadora. “Yo solo me duermo en los laureles de tales escenas”, bromeó al respecto.

La mujer y su celebrado nuevo rol en el cine

Evangeline Lilly posa con los fanáticos el pasado lunes en la premiere del film realizada en Westwood, California ALBERTO E. RODRIGUEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Todo cambió para mí en el negocio. En 20 años, nunca había tenido una reunión con una directora en Hollywood, y en 2019 tuve tres encuentros con tres diferentes directoras”, reflexionó acerca del lugar de las mujeres en la industria del cine. En ese sentido, reconoció que hoy en día la voz de las mujeres se escucha más alto y destacó el papel de Time’s Up, la organización sin fines de lucro que surgió tras el movimiento Me Too de 2017 para apoyar a las víctimas de acoso sexual y ampliar las voces de las artistas.

Lilly se animó además a hablar de su experiencia personal tras bambalinas, al expresar: “Por mucho tiempo, me callé lo que pensaba o pedía perdón antes de decir lo que opinaba acerca de un guion, una historia o sobre cómo se llevaba a cabo , quizás porque creía que no era mi lugar. Pero después hubo un despertar en mí y realmente reflexioné: ‘¿de quién es la culpa?’. Yo estaba tomando esas decisiones, yo me ponía a mí misma en esa posición, y dejé de hacerlo, pero en parte pude lograrlo porque ahora hay una clara invitación. En la actualidad, nos dicen ‘vengan, queremos escuchar lo que tienen para decir’”.

Evangeline Lilly interpretó a Kate en Lost

Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz habla acerca del lugar de la mujer en la industria. Hace aproximadamente cinco años, contó en una entrevista con el podcast The Lost Boys lo “acorralada” que se sintió en una escena de Lost, que tuvo que interpretar casi desnuda. Pero tras la mala experiencia, se plantó y prometió nunca más volver a quitarse la ropa en la serie.

Afortunadamente, Lilly se siente distinta en estos tiempos, a sus 43 años. “Al principio, se nos decía lo que teníamos que hacer y, en el proceso, parecían hombres con pechos los que escribían las historias, pero estamos aprendiendo, creciendo y viendo más relatos de mujeres. Estamos llegando de a poco y creo que es un cambio asombroso el que se dio”, agregó a LA NACION.

Cómplice y buena compañera. Evangeline Lilly no tuvo más que palabras de agradecimiento para la actriz Michelle Pfeiffer con quien compartió elenco en Ant-Man and The Wasp Quantumania Jesse Grant - Getty Images North America

Por último, habló del apoyo entre actrices e hizo una mención especial a su conexión con Michelle Pfeiffer, quien interpreta a Janet Van Dyne, su mamá, en Ant Man and The Wasp: Quantumania . Con una sonrisa y fascinada con su colega, lanzó: “Fuimos realmente tan cercanas, hablamos del guion, colaboramos en las historias de los personajes de una y de la otra, e incluso a veces les llevamos juntas ideas a los productores, a Marvel. Fue una experiencia muy significativa para mí tener eso con otra mujer. Simplemente increíble”.