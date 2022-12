Paul Rudd, sobre el Mundial y la selección argentina: “Leo Messi es increíble y sé que tiene algo pendiente”

escuchar

En San Pablo, se respira Mundial por todas partes. Es que en una hora Brasil juega su último partido de fase de grupos contra Camerún y, aunque ya está clasificado, la pasión futbolera en este país se vive con intensidad. La verdeamarelha por todas partes y los televisores de los locales prendidos en un solo canal. Como sucede en Argentina, claro. En la previa de este encuentro entre ambos seleccionados, Paul Rudd está pendiente del horario de la contienda, ya que está en la ciudad paulista en el marco de la CCXP 2022, para promocionar Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

“¿Te importa el Mundial?”, le pregunta Rudd a LA NACION. Es que, según comenta, se siente rodeado por este evento, no solo por estar en Brasil, sino por haber sido entrevistado por periodistas de México y ahora de la Argentina.

El actor Paul Rudd habló sobre Lionel Messi

Paul está muy pendiente de los partidos que se llevan a cabo en Qatar y se nota por su euforia al hablar del tema. Si bien la razón que lo convoca a Sudamérica es la película de Marvel que se estrena el 16 de febrero del año que viene, dice que podría estar hablando “toda la entrevista” del Mundial.

Lionel Messi

“Su primer partido fue como… ¿qué acaba de pasar?”, añade Rudd en relación al desafío inicial que tuvo el conjunto de Lionel Scaloni en el evento mundialista contra Arabia Saudita, que terminó en una derrota por 2-1. Se agarra la cabeza como sin poder creerlo. Quién hubiera imaginado a un actor de Hollywood tan involucrado con la performance de la albiceleste.

Ante la pregunta de si quiere a Lionel Messi, no duda en contestar que sí. “Es increíble y obviamente sé que hay algo que le queda en su carrera, cuán importante es el Mundial para él”, añade con una sonrisa, esa que La Pulga genera en el mundo entero.

No obstante, por su nacionalidad, Paul apoya a los Estados Unidos en la competencia y quiere que llegue a la final, pero admite que hay “muchos países a los que le gustaría ver en la final” si su selección no lo logra. Aunque no da nombres. En su visión, los futbolistas norteamericanos se destacaron un poco más en los últimos dos partidos.

“No sé si tendremos a Pulisic para el próximo partido, es un poco movilizante”, plantea con algo de preocupación, aunque después se confirmó que el delantero del Chelsea sí estará disponible para los octavos contra Países Bajos.

En caso de que EE.UU. venza a los naranjas y Argentina lo logre con Australia, ambas selecciones se verán en cuartos de final. Rudd estará expectante por el resultado de ambos encuentros, como un fanático del fútbol más.