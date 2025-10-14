La joya de Netflix protagonizada por John Travolta hace 25 años que se despide de la plataforma

El 24 de octubre, Netflix eliminará de su catálogo La hija del general, un thriller que se estrenó en 1999 y que tiene como protagonista a John Travolta. Al momento de su lanzamiento en las salas de cine se convirtió en un verdadero éxito por la trama de misterio que envuelve al espectador de principio a fin. Enterate de qué trata y por qué no deberías perdértela.

A menudo, la plataforma de streaming suele borrar de su programación oficial diferentes películas, series y documentales que ya no causan impacto entre los suscriptores o que, más bien, el contrato con las distribuidoras finalizó. Por ese motivo es que, si te considerás un aficionado a los largometrajes, tené en cuenta esta joya cinematográfica que fue dirigida por Simon West.

John Travolta es Paul Brenner, un miembro del Comando de la División de Investigación Criminal (CID) que investigará un crimen atroz dentro del Ejército (Fuente: Paramount Pictures)

Todo sobre La hija del general: suspenso, drama y un desenlace inesperado

La película es una adaptación de la novela que lleva el mismo nombre y que fue escrita por Nelson DeMille en 1992. La misma narra la muerte en un campo de entrenamiento de Elisabeth Campbell, del Departamento de Guerra Psicológica e hija del general Joseph Campbell.

John Travolta se mete en la piel de Paul Brenner, un miembro del Comando de la División de Investigación Criminal (CID) del Ejército de los Estados Unidos, a quien enviaron a investigar un robo de armas en el sur de ese país. Durante su trabajo para recopilar información, conoce a Campbell, que a los pocos días aparece atada de pies y manos, sin signos vitales y con una marca en el cuello por ahorcamiento. Todo indicaba una violación.

Paul Brenner y Sara Sunhill son los encargados de descubrir y dar a conocer la verdadera identidad del asesino de Elisabeth Campbell (Fuente: Paramount Pictures)

A raíz de ello, Brenner y su colega Sara Sunhill (Madeleine Stowe) inician una ardua tarea para conocer la identidad del culpable, quien todavía permanece dentro del cuartel. Gracias a las huellas dactilares, los expertos dan con un sospechoso y presunto asesino, el coronel Robert Moore, a quien privan de su libertad hasta reunir más datos sobre el caso.

A medida que la investigación avanza, Brenner descubre que Campbell tuvo relaciones sexuales ilícitas con diferentes oficiales con el propósito de atormentar a su propio padre. Este detalle descoloca al protagonista, ya que entiende que podría ser un indicio de la causa de su fallecimiento.

Mientras tanto, el coronel Kent libera a Moore y alega que cometió una mala conducta como oficial y no un asesinato. Horas después, en su casa, el oficial se suicida, lo que dio a entender como una presunta culpabilidad del hecho. Sin embargo, dicho acto no dejó tranquilo a Brenner, quien va hasta las últimas consecuencias para comprender el hecho.

La trama da un giro inesperado hacia el final que confunde al espectador y lo mantiene expectante hasta lo último (Fuente: Paramount Pictures)

Durante un estancamiento en su trabajo, Brenner y Sunhill dialogan con el abogado de Moore, que asegura que no se trató de un suicidio, al mismo tiempo que les presentó pruebas contundentes de que su defendido había ayudado a Campbell a preparar una escena -mismo sitio donde ocurrió su muerte- para representar la violación que había sufrido años antes por oficiales y que su padre encubrió. Desde ese entonces y como venganza, la mujer tenía relaciones sexuales con sus compañeros para molestar al General.

Esto abre un panorama más claro del asesino de la doctora y hacia el final de la película los protagonistas develan la identidad del verdadero agresor.

El elenco de La hija del general está compuesto, además de Travolta y Stowe, por James Cromwell, Timothy Hutton, Clarence Williams III y James Woods. Tiene una duración de 118 minutos.