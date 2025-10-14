Tiene ocho capítulos, está basada en una impactante historia real y llegó a Netflix: la serie ideal para maratonear hoy

Netflix sigue buscando sorprender a sus suscriptores con una oferta variada que combina estrenos, clásicos y contenidos para todos los gustos. En esta ocasión, la plataforma presentó Reclutas, una nueva serie inspirada en hechos reales que combina drama -y por momentos, comedia- para mostrar la vida dentro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante los años noventa.

La serie, compuesta por ocho episodios y creada por Andy Parker, toma como base las memorias del exmarine y guionista Greg Cope White, autor del libro The Pink Marine (2015). En estas páginas, White relata su experiencia en el ejército, así como su proceso de aceptación personal en un entorno donde la orientación sexual podía poner en riesgo su carrera y su vida dentro de los Marines.

La historia real detrás de Reclutas, la nueva serie que es furor en Netflix

Reclutas se inspira en la vida de Greg Cope White, exmarine y guionista, y combina drama y comedia para mostrar la vida dentro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante los años noventa, en un contexto donde la diversidad sexual no era aceptada y podía generar graves consecuencias. La serie toma como base las memorias del autor, quien relata su paso por el ejército y su proceso de aceptación personal en un entorno extremadamente exigente.

White llegó a la base de Parris Island, Carolina del Sur, pensando que asistiría a un “campamento de verano”. En sus memorias, relató que su mejor amigo Dale lo llamó para invitarlo: “Me dijo: ‘Voy al campo de entrenamiento de los Marines por el verano’. Y todo lo que escuché fue ‘campamento de verano’. Pensé: me encantaría un campamento de verano, así que dije: ‘Voy contigo’”. Pero la realidad fue muy distinta: un ambiente riguroso que exigía disciplina absoluta.

La historia transcurre en los años noventa, dentro del cuerpo de Marines

Durante trece semanas, White soportó marchas, pruebas físicas y un entorno extremadamente exigente, pero también había otro factor personal. “Era consciente de mi sexualidad a muy temprana edad, y también de que la sociedad me decía que no había lugar para mí”, recordó en una entrevista con la revista Time. A pesar de ello, completó su entrenamiento, fue ascendido por mérito y sirvió durante seis años en secreto, consciente de que revelar su orientación sexual habría significado la expulsión. “No podía seguir mintiéndoles a estos hombres con los que era tan cercano”, admitió.

Al finalizar su servicio con una baja honorable a los 26 años, White se mudó primero a Nueva York y luego a Los Ángeles, donde comenzó su carrera como guionista y productor, con créditos en series como Dream On, Life With Louie y la comedia navideña Holiday Rush. “Irónicamente, los Marines me dieron la confianza para salir del clóset. Puedo entrar a cualquier lugar, amigable o no, y hablar con cualquiera. Eso viene de ellos”, aseguró, demostrando que la disciplina y las enseñanzas de su paso por el ejército también lo ayudaron a asumir su identidad con seguridad y orgullo.

Basada en una historia real, propone una mirada distinta sobre la vida militar

La serie sigue la historia de Cameron Cope, interpretado por Miles Heizer, un joven recluta que ingresa a los Marines junto a su mejor amigo, Ray McAffey (Liam Oh), en busca de pertenencia y nuevos desafíos. Con su combinación de drama y comedia inspirada en hechos reales, la serie se presenta como una propuesta atrapante y perfecta para disfrutar desde casa.