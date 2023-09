escuchar

Fabiana Cantilo sorprendió a todos al revelar su relación con Patricia Bullrich. La cantante contó una peculiar anécdota que tuvo en la adolescencia con la candidata a la presidencia de la Argentina, con quien comparte el parentesco de primas, y destacó su influencia para llevar a cabo su profesión.

Fue en agosto de 2021 cuando Fabiana Cantilo asistió como invitada al programa Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

“La primera vez que fuiste a ver un recital de [Luis Alberto] Spinetta, te llevó tu prima, ¿no?”, le consultó en ese entonces Juana Viale a la cantante de pop y rock, que relató que sus inicios fueron en el folklore, con melodías como la de Mercedes Sosa y José Larralde.

“Cuando entré al mundo del rock, cuando vino Belingo Pop y Los Twist (1982), pero después apareció Charly García y me dijo ‘vos’”, señaló Cantilo, y relató que conoció al músico en una fiesta de una amiga suya que se dedicaba a la actuación. También se encontró ahí con David Lebón.

En diálogo con la conductora, la compositora relató el primer recital del intérprete de Almendra, al que acudió justamente con su prima, con Patricia Bullrich. “Me llevó mi prima Patus, que me decía ‘¿ a usted le gusta la música progresiva, Fabi?’. Y me llevó. Ella la menor de los Bullrich y yo era la única de mi mamá y mi papá. Once años tenía yo y ella me lleva tres”, apuntó.

“Lo fui a ver y quedé maravillada”, sumó. “Patricia Bullrich era la culpable de todo, ¿no? Vos serías ceramista si no fuera por ella”, advirtió Martín “Campi” Campilongo, otro invitado al programa, en tono de broma. A lo que la cantante destacó: “¡Es la culpable de todo! Mi papá, Gabriel Cantilo, gran ceramista y escultor, se murió, lamentablemente, pero él fue quien me exacerbó esa parte. Yo estudié Bellas Artes también. Seguí la música porque quería llamar la atención de mi mamá. Soy igual de buena dibujando que cantando”.

El parentesco que comparten Patricia Bullrich y César “Banana” Pueyrredón

César “Banana” Pueyrredón reveló el parentesco que lo une con Patricia Bullrich y, también, con Fabiana Cantilo. El artista asistió en octubre de 2022 al programa conducido por Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar (PH, Telefe) y contó su linaje vinculado a Honorio Pueyrredón.

“Viví un año en Ottawa, porque mi viejo fue embajador en Canadá”, relató el intérprete de “Conociéndote”. En ese momento, el conductor del ciclo le consultó: “Te llamás igual que la avenida. Es pariente tuyo, ¿o no?”. “Claro, mi abuelo. Mi viejo nos puso a 5 varones el segundo nombre de Honorio, porque mi abuelo fue ministro de Hipólito Yrigoyen. Pero no lo conocí, murió antes de que yo naciera”, respondió el invitado.

Kusnetzoff continuó: “O sea, que sos primo de Fabiana Cantilo”. A lo que el compositor añadió: “Sí, y de Patricia Bullrich”.

En tanto, el conductor del ciclo de Telefe le preguntó si, en caso de que la política se presentara a las elecciones presidenciales, contaría con su voto. “Sí. No porque sea mi parienta, sino porque me gusta cómo piensa. Hablé mucho con ella de temas políticos y está preparada. Tiene mucha garra para hacerlo”, concluyó.