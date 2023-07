Fátima Florez rompió en llanto en LAM al revelar detalles íntimos de su separación: “No lo superé”

escuchar

Unas de las invitadas del último programa de LAM (América) fue Fátima Florez, quien se mantuvo fuera del foco mediático en los últimos meses cuando se dio a conocer públicamente su separación. No obstante, en su regreso, se refirió a este difícil momento y no pudo evitar quebrarse en vivo.

Fátima Florez y Norberto Marcos llevaban más de dos décadas juntos y, aunque siempre mantuvieron su relación alejada del ojo público, este año se dio a conocer que la pareja no estaba atravesando su mejor momento y que se habían separado.

Norberto Marcos y Fátima Florez llevaban más de dos décadas juntos

Las reiteradas peleas entre la humorista y su marido, quien es productor de sus espectáculos, habrían provocado la cancelación de una de las presentaciones más importantes en la gira de ella, según explicó Nancy Duré en Intrusos en el espectáculo (América).

Y tras varios meses fuera del foco mediático, la actriz decidió dar una entrevista en vivo en los estudios de América.

Fátima Flores dio detalles de su separación

En un momento de la entrevista, Ángel de Brito le consultó por qué se había guardado de la prensa. “Bueno, tampoco es que me guardé, seguí trabajando”, señaló, pero luego se refirió a su escape de los programas de espectáculo. “SÍ, me parecía lo más apropiado. No sé si me sentí incómoda o rara, algo que no es lo habitual. Obviamente que me sacudió bastante”, indicó.

El conductor le consultó si el tratamiento mediático a su separación la había sorprendido. “Sí, me sobrepasó. No estoy acostumbrada. Yo trabajo desde hace muchos años, siempre mis notas fueron de humor. Me movilizó mucho y dije ‘mejor me quedo guardadita’”, contestó la invitada que se puso seria en ese momento del programa.

“Me hizo bien”, manifestó y luego explicó: “Por eso decidí viajar porque no me sentía nada bien”. Pero en ese instante, la actriz no pudo controlar las lágrimas. “Cuando vuelvo a tocar el tema, siento que no lo superé”, dijo angustiada.

Una de las angelitas le consultó si la pareja ya había formalizado la separación. “No me gusta decir la palabra ‘separados’. Estamos viviendo en casas separadas, pero estamos unidos por el amor porque nos seguimos amando y nos seguimos queriendo”, señaló.

Fátima Florez recalcó que continúa trabajando con Norberto Marcos, quien la dirigió artísticamente en muchas oportunidades. “Ay, me hace mal porque estuvimos toda la vida juntos”, manifestó y ante su reiterado llanto se sinceró en vivo: “Yo no quería esto”.

No obstante, ante su declaración, Ángel de Brito le dijo que si no quería continuar hablando sobre este delicado tema que la conmueve, que no lo hiciera.

Cabe destacar que este impasse que vive la pareja en el 2023 se dio un año después de que Norberto Marcos le propusiera casamiento a Fátima Florez al aire de Flor de equipo (Telefe).

LA NACION