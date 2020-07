El actor compartió con Jorge Rial cómo fueron los meses de su recpueración Crédito: YouTube América Tv

25 de julio de 2020 • 12:26

Con fotos y videos de sus seres queridos y los profesionales que lo acompañaron en su lucha, Federico Bal compartió días atrás que había ganado la batalla contra elcáncer de intestino sin necesidad de operarse. Este viernes, el actor se emocionó durante una entrevista con Jorge Rial y les envió un mensaje de esperanza para todas las personas que luchan contra esa enfermedad.

"Cuando me dijeron que se había ido el tumor, me emocioné, me puse a llorar. Miré el cielo y le agradecí un poco a mi viejo (por Santiago Bal). Fue como un nuevo comienzo. Me acosté temprano y pensé que no era momento de celebrar. Aún pienso así, porque toda mi vida seré un paciente oncológico, pero es una alegría muy grande", aseguró en el programa Intrusos (América TV) de este viernes.

El actor dijo que una de las primeras personas a las que les avisó de la buena nueva fue a su mamá, Carmen Barbieri. "Ella es la mina que más sufrió todo esto. Y en ese video (en referencia a su posteo de Instagram), por más que muchos dijeron que hago un reality de mi vida, muestro la importancia de un abrazo y que hay esperanza. Una linda noticia después de tantos cachetazos".

Bal, en zoom junto a Jorge Rial, no ocultó la felicidad que siente y aprovechó el espacio de la entrevista para enviar un mensaje a otras personas que estén en una situación similar. El actor hizo hincapié en la importancia de realizarse controles, ya que la detección precoz incrementa las chances de sobreponerse a la enfermedad. En este sentido, remarcó el rol que desempeñó su pareja Sofía Aldrey: "Fue muy insistente para que me haga un estudio y por suerte empecé el tratamiento a tiempo".

Sobre el tratamiento en sí, Bal destacó la labor de los profesionales que lo atendieron en el Instituto Alexander Fleming (IAF) y reconoció que debió atravesar días difíciles. "La radioterapia son rayos que no ves, pero durante seis semanas es muy invasivo, porque eso te quema la zona de la panza, donde está el tumor. Hoy lo tengo bien, la piel se regenera, pero cuando vas al baño es mucho el dolor. Ahí sentía de verdad dolencias", reconoció

Bal confesó que se produjo un cambio en su interior, transformó su negatividad y comenzó a celebrar haber podido atravesar la enfermedad de la manera en la que lo hizo. "Me decían que había un 30 por ciento (de probabilidad de no tener que recurrir a una cirugía) y yo siempre pensaba 'Si son 10 personas, solo 3 zafan'. Y mi médico me dijo: 'Agradecé que hoy contamos con eso'", compartió.