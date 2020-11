Fede Bal, tras su lucha contra el cáncer: "Dejé atrás amistades que no sumaban"

Federico Bal se refirió a cómo continúa su lucha contra el cáncer y habló de nuevos estudios médicos que se realizó Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 17:08

Federico Bal superó el cáncer que le diagnosticaron en marzo de este año, sin embargo, su lucha contra la enfermedad no termina. Ahora, el hijode Carmen Barbieri se refirió a los nuevos estudios a los que debió someterse y contó cómo el diagnóstico le cambió la vida.

En marzo de 2020, Bal se enteró de que tenía cáncer de colon. Desde entonces, acompañado por su novia Sofía Aldrey, se sometió a un intenso e invasivo tratamiento que, finalmente, dio buenos resultados. De todos modos, el actor continúa visitando médicos y realizándose estudios para controlar que la enfermedad no regrese.

"Tuve que hacer un tratamiento muy grande, quimioterapia, radioterapia y un montón de cosas duras", contó Bal a Pronto. "Hay que entender que las cosas que vienen de la vida son así y ponerle humor. Creo que con el humor y con sentirme que iba a salir y a estar sano, pude salir adelante. Me hice un estudio final hace dos semanas para ver qué pasó por adentro y está todo como si nunca hubiese pasado nada. Es mágico, los médicos y mi familia están felices".

Así, el actor dijo que la enfermedad le cambió la vida de forma rotunda. "Ahora celebro la vida todos los días que me levanto", definió. "A veces con la vorágine uno no se da demasiada cuenta, pero ahí freno, bajo y digo 'estoy sano, estoy vivo y tengo que agradecer'. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y entendí que si no estoy siendo feliz, tengo que cambiar ya porque de un momento para otro la vida se puede volver muy oscura", continuó.

Emocionado, el hijo de Barbieri relató: "Abrí los ojos y dejé atrás relaciones y amistades que no me sumaban. Estoy en una época muy zen y soy el mismo de siempre pero con otras prioridades. Cuando llego a casa me encuentro con mi jardín, mi perro, mi novia y siento paz".