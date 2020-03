Fede Bal volvió a mostrarse públicamente tras comenzar su lucha contra el cáncer

Luego de contar que le detectaron cáncer, el mediático volvió a mostrarse en Instagram. Crédito: Instagram

19 de marzo de 2020 • 16:43

Luego de ser diagnosticado con cáncer, lo único que se supo de Federico Bal es que visitó al reconocido "cura sanador" Padre Ignacio . La noticia de su enfermedad, que conmoció al mundo del espectáculo local, se conoció a principios de marzo a tavés de un video que el actor publicó en su cuenta de Instagram. Tras hacer el anuncio, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal volvió a mostrarse en las redes y levantó algunas sospechas de que habría desobedecido la cuarentena.

"Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días, me están llamando de muchos lados, amigos preocupados, el periodismo. Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles algunas cosas", comenzó el actor en un video. "Hace pocos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salió mal. Me encontraron 10 pólipos que luego me extrajeron. Y un tumor en mi intestino que se llevó a analizar", dijo. "Me hicieron un montón de estudios más que dieron bien, pero el resultado de la biopsia que llegó el sábado a la mañana dio que el tumor es maligno, tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días", añadió.

Además, Bal señaló que el 2020 será "un año de resguardo, de desaparecer de las redes sociales, la tele y el teatro". De esa forma, anunció que una gira teatral que tenía programada, será postergada. "Me importa que entiendan que esto lo comunico porque no para de sonar el teléfono, me gusta decir las cosas como son y que no especulen", sostuvo. Y realmente lo cumplió: desde ese anuncio, el mediático no volvió a compartir ninguna foto hasta que, veinte después, mostró una selfie con su perra y una suerte de río, con lo que se presume que podría estar en el Delta del Río Paraná. Su foto al aire libre generó algunos cuestionamientos, ya que dada su enfermedad, Bal está considerado dentro de los grupos de riesgo de la pandemia de covid-19 , por lo que debería estar en cuarentena.

El conmovedor anuncio de su enfermedad

Además de contar cuál fue su diagnóstico y anunciar que será un año de baja exposición, en el video, Bal contó cómo asimila la información y cuál fue su estado de ánimo apenas le confirmaron que tenía cáncer. "Soy joven pero cada vez hay mayores casos en gente joven. Tengo 30 años y suelen haber más casos, me contaba el doctor. Estoy asimilándolo, me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad. Lo que digan los haters hoy me duele más. Necesito solo rodearme de gente que me quiera. Toda la gente que tenía que saberlo ya lo sabe, los llamé personalmente", explicó el hijo de Bal y Barbieri.

En ese sentido, por esos días anticipó los detalles de su tratamiento. "Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras con las que también me tengo que amigar. Rayos y pastillas durante seis semanas. Voy a tener fe y y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va me voy a tener que someter a una operación".

Por último, apuntó: "Lo cuento también porque siento que puede ayudar mucho a las generaciones jóvenes. Es muy importante hacerse un estudio a tiempo. Tener los resultados temprano salva. Si esto me lo agarraban con un par de años más sería distinto. Yo creía que me las sabía todas, que el mundo lo tenía ganado, y la vida me está demostrando que no. Estoy con mucha fuerza, mucha esperanza, no le tengo miedo ni a la enfermedad ni a la muerte. Es un cachetazo que me dio la vida, siento que es una lección aunque todavía no sé por qué".