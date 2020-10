Federico Bal habló del cáncer de colon que superó y se refirió al tiempo que tardó entre detectar los primeros síntomas y hacer la consulta al médico Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2020 • 16:48

Luego de anunciar que venció el cáncer de colon, Federico Bal retomó su rutina normal. Pasados varios meses de su recuperación, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) habló en Pampita Online (NetTV) de cómo llegó al diagnóstico y de cuánto tiempo dejó pasar entre la manifestación de los síntomas y la consulta al médico.

Además, el actor destacó que la insistencia de su novia, Sofía Aldrey, fue clave en la decisión de hacerse ver por un profesional de la salud.

En una entrevista que dio a Pampita Ardohain, la conductora quiso saber cuánto tiempo tardo el actor entre que aparecieron molestias o posibles indicadores de la enfermedad y que, finalmente, decidió ir al médico.

"Dos años", dijo el hijo de Carmen Barbieri en Pampita Online. "Es una barbaridad. Y hay gente que espera mucho más", añadió.

Además, Bal dio detalles de los síntomas que detectó. Explicó, por ejemplo, que encontraba sangre algunas veces que iba al baño y, tras una primera consulta con el médico, consideraron que podía tratarse de hemorroides.

"Como no era constante, no era todo el tiempo, pensé que quizás tenía el colon irritable, pero no. Tenía cáncer", manifestó.

Luego, el actor contó que, si bien su consulta no fue inmediata, logró empezar a tratarse a tiempo. De no haber hecho la consulta en el momento en que la hizo, hubieran empezado "los problemas", dijo el hijo de Barbieri. "Ahí los tumores empiezan a crecer", añadió.