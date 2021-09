“Felices los dos”: Juana Viale se filmó a los besos con su novio Agustín Goldenhorn

Juana Viale sorprendió a todos al publicar un fogoso video junto a su pareja Agustín Goldenhorn. La actriz compartió el material a través de su cuenta de Instagram.

Hace solo dos meses, en una de las “mesazas” de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Viale respondió con evasivas una pregunta de Silvina Escudero sobre la fecha de su casamiento. La conductora se negó a dar precisiones sobre la boda, pero sí aseguró que le gustaría hacer un “fiestón tal” que todos los de su equipo deban faltar a trabajar al día siguiente. “Hay que esperar que pase la pandemia. Cuándo puede suceder, no sé”, expresó sobre sus planes. Algo está claro: más allá de la vaga respuesta y de las pocas publicaciones que realiza en las redes sociales junto a su futuro esposo, todo indica que la relación de Juana y Agustín marcha viento en popa.

Juana Viale y su novio Agustín Goldenhorn en febrero de este año, cuando comenzaron a circular los rumores sobre su compromiso Gerardo Viercovich

Este viernes, la pareja disfrutó del recital que el actor y cantante Carlos Casella y el músico Martín Bosa brindaron en el Faena Hotel de Puerto Madero. En medio del encuentro, la conductora compartió un apasionado video con su millón de seguidores que demuestra que su llama está encendida.

Mientras Bosa desgranaba las primeras notas de un tema jazzero, Juana tomó su celular y comenzó a filmarse junto a Agustín en modo selfie. “Felices los dos”, escribió al pie de la story, en una clara referencia al hit del colombiano Maluma, “Felices los cuatro”. Bañados en luz tenue, en el clip se ve cómo comienzan a acercarse hasta fundirse en un sorpresivo beso con lengua. Acto seguido, Viale mostró un fragmento de la versión que los músicos hicieron de “La ventanita”, el clásico éxito de Grupo Sombras.

El fogoso video de Juana Viale y Agustín Goldenhorn

El material no solo impactó por su explicitud, sino porque no es habitual que la actriz publique imágenes junto al arquitecto en sus redes sociales. De hecho, en su feed de Instagram solo hay dos fotos en las que posan juntos, ambas de 2019, en los inicios de su romance.

Quién es Agustín Goldenhorn, el novio de Juana Viale

Agustín Goldenhorn creció en San Isidro e integró una de las primeras camadas de egresados del colegio Pilgrims. Forjó prestigio como arquitecto (“Pensamos, diseñamos y construimos uniendo diseño y tecnología”, dice en sus redes) y la última renovación de su casa fue fotografiada por la revista Living. Es hincha de River Plate y tiene pasión por las motos: integra el Club de Motonetas Picantes, un grupo de riders “con mucho estilo” con el que suele hacer travesías. Además, es músico: tocó la guitarra e hizo coros en una banda de rock con la que ofreció varios conciertos. Tiene dos hijos, Mila y Silvestre, de madres diferentes, pero nunca se casó.

“Es una persona muy buena. Es un gran músico, tenía una banda muy buena que se llamaba Falsos profetas. Es amoroso en el sentido más lindo de la palabra”, dijo Viale en marzo de este año, en una entrevista radial con Diego Leuco.

En ese momento, recordó cómo se conocieron: “Yo volvía de Córdoba, de un evento de la marca de mi camioneta, y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante cerca de Aeroparque. Me dice ‘si estás cerca pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, media gruñona, le digo ‘bueno, si alguien tiene a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’. Un amigo dice ‘yo tengo alguien para presentarte’, me muestra la foto y le digo, ‘no, no es mi perfil’. Y otro amigo me dice ‘yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto’. Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín’, y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro”.

Juana Viale y Agustín Goldenhorn en una de las primeras imágenes que la conductora publicó de su actual pareja Instagram @juanavialeoficial

La revelación llegó en el momento en que él la pasó a buscar por su casa. “Vive cerca de donde yo vivo. Cuando salgo me mira y me dice ‘sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le dije. Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, le dije ‘salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga’, una mentirita piadosa. Le dije a Agustín, ‘yo tengo de tiempo una botella de vino’. Charlamos, fuimos a un bar malísimo, comimos el peor hummus de la tierra”.

LA NACION