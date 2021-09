El enojo de la hija de Sergio Denis con Alberto Fernández: “A mi papá lo enterré por videollamada”

Bárbara Hoffmann, la hija de Sergio Denis, se descargó contra el presidente Alberto Fernández por no haber tenido la oportunidad de despedir a su papá. La hija del cantante manifestó su enojo por lo sucedido con la fiesta en Olivos en el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, a pocos días del fallecimiento del artista. Además, lo recordó en su cuenta de Instagram con una fotografía suya, de espaldas y viendo al horizonte de un momento muy particular que ambos vivieron.

Invitada a Mitre Live, el espacio de conversaciones de Juan Etchegoyen, Hoffmann afirmó que al ver las imágenes del Olivosgate sintió “mucha bronca, como le pasó a mucha gente”, que como ella no pudo despedir a su ser querido. “No fue un caso, fueron miles que no se supieron y otros que sí. Hubo un montón de gente que quedó en la misma situación”, afirmó y recordó el episodio de Mirtha Legrand que también hizo su descargo por no haber podido despedir a su hermana Goldy.

“Es muy triste y yo me acuerdo que cuando papá falleció no había posibilidad de viajar y no había tiempo, porque las personas fallecían y enseguida había que tomar una decisión: cremarla o enterrarla. Era todo muy rápido. Yo no tuve ni tiempo de pensar, buscar los permisos y agarrar el auto e irme. No había tiempo”, recordó.

El enojo de la hija de Sergio Denis contra Alberto Fernández:“A mi papá lo enterré por videollamada"

La hija del cantante aseveró que no tuvo tiempo de estar un minuto con su padre antes de su muerte. “Me acuerdo de que le dije a mi mamá que me hablen por videollamada. A mi papá lo enterré por videollamada. Da mucha bronca y tristeza porque no hay vuelta atrás de esto. No es algo que se puede decir lo hago el mes que viene. Yo no lo pude hacer y no lo voy a poder hacer nunca más en el tiempo que me quede por vivir. Como el padre de Solange o Abigail. Es tremendo y muy injusto”, se descargó.

Por otro lado, afirmó que “el enojo de la gente” luego de lo sucedido en la fiesta de Olivos viene por “la injusticia”. “¿Por qué algunos sí y otros no?”, inquirió la joven que vive en el sur, algo que dificultó aún más su viaje a Buenos Aires ya que en ese momento regía la cuarentena estricta. “No es un cumpleaños que lo podés festejar la semana que viene. Ese abrazo a mi papá no se lo pude dar y nunca se lo voy a poder dar”, lamentó.

En ese sentido, la joven le habló directamente al mandatario porque, según considera, a veces falta ir un poco más adentro y agregó que espera unas disculpas sin esperar el ‘pero’. “Más que estar gritando o enojándose porque el otro retruca, espero un perdón más sincero: ‘No el perdón… pero’. El ‘perdón pero’ no va. Es lo que pasa constantemente. Es el enojo masivo que hay. Si el perdón fuera sincero, se podría entender y perdonar, pero la gente se cansa. Un poco más de empatía”, aseguró.

En su cuenta de Instagram, Hoffmann recordó un día en particular que vivió con su padre con una imagen suya de espaldas y viendo hacia el horizonte en una casa de campo. La joven además de sus palabras pidió justicia por su muerte.

“Todavía tengo impreso en la memoria el recuerdo del abrazo que te sorprendió por detrás después de la foto, de tu mano gigante acariciando la mía sin dejar de mirar al frente como hacías siempre. Esas manos que siempre estaban templadas y se movían tan rápido mientras tocabas la guitarra que casi se perdían en el afán de querer seguirlas. También guardo impresa esa mirada de ojos color de cielo que casi dolían de mirarlos como cuando quiero mirar al sol y es ahí adonde te encuentro ahora”, se lee.

“Esta foto la saqué porque estabas tan calmo y en paz que me la transmitías a mí, como cuando me acallabas cantándome ‘Alfonsina y el mar’ hasta que me dormía o me armabas la cama al lado del hogar a leña y me decías que aunque fuera llena de olor a humo al otro día a la escuela esos recuerdos me iban a quedar por siempre guardados en el corazón”, agrega.

“No te fuiste pa, a ningún otro lado, estas acá conmigo ahora, en este recuerdo, en esta sensación de abrazar la remera más vieja que te ponías para descansar, en el olor a perfume que salía de cada milímetro de tu piel y me quedaba impregnado por horas. Estas acá conmigo, en cada recuerdo que le cuento a mi adorada Francesca como le decías vos. Estas acá presente entre toda la gente que te quiso bien”, añade.

“Siempre tuviste esa certeza que solo tienen los sabios, me enseñaste tanto… Durante mucho tiempo me pregunté que estarías pensando hasta que un día descubrí que yo te daba lo mismo que vos me dabas a mi, paz y por eso nos entendíamos tan bien… No hay un día, ni un segundo en el que no piense en vos y sí, muchas veces siento bronca, muchas veces estoy triste pero cuando veo tus ojos abrazándome encuentro esa misma paz que me enseñaste a dar y algo descomprime mi corazón como si fuera magia y seguro es alguna cosquilla tuya que me dice que siga, que voy bien, que estoy en ese mismo sendero que vos trazaste y que mientras este a tu lado, nada malo puede pasar”, dice.

Gracias pa por enseñarme tanto. Te amo y te extraño cada día…

