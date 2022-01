Por primera vez, Brenda Asnicar presentó a su novio estadounidense y polista en TV

Brenda Asnicar dejó en el pasado su relación con Duki, que actualmente está de novio con Emilia Miernes, y presentó en sociedad a su nuevo amor estadounidense. Se llama Adam Justin, lo conoció en Nueva York, es millonario, juega al polo y por primera vez lo mostró en un programa de televisión.

Invitada a No es tan tarde, el late night show que conduce German Paoloski en Telefe, la actriz y cantante se sometió a un extenso cuestionario en el que tuvo que ratificar o rectificar algunas de sus antiguas declaraciones mediáticas. “Yo me casaría 10 veces más si estoy bien con alguien”, fue la última de una larga lista de afirmaciones. Asnicar respondió: “Me estás matando con esa, ahí exageré porque no me dan los años para casarme 10 veces más. Pero sí, me volvería a casar, obvio”, reafirmó la artista.

Rápido de reflejos, el conductor del programa le preguntó si se casaría con Adam, su nueva pareja, mientras señalaba a alguien detrás de cámara. Inmediatamente, sin permitir que la joven pueda decir nada, lo invitó al estudio. “Vení, Adam. Mirá lo que es Adam, mirá la facha”, señaló Paoloski. Y el joven oriundo de Nueva York se animó a sentarse al lado de su novia.

“Un placer conocerte, ¿cómo estás?”, le preguntó el conductor en inglés y siguió con el breve reportaje: “¿Es tu primera vez en Argentina?”. Adam explicó en su idioma que viene a la Argentina desde hace 10 años porque juega al polo. “Ah, juega al polo este, es otro nivel”, acotó Paoloski y Asnicar no pudo ocultar su sonrisa.

La actriz aseguró que el estadounidense “conectó” con el país, que le gusta mucho la cultura argentina y sobre todo los caballos, una pasión que comparten. “Tengo al mejor profesor acá”, aseguró Asnicar, a lo que su novio aseguró: “Va a ser una super estrella”.

Paoloski aprovechó la oportunidad para seguir interrogando a la flamante pareja y les preguntó como fue su primer encuentro. “Nos conocimos en Nueva York, en el verano”, reveló Adam. Y tomó la posta Asnicar: “Un amigo, Saúl, me invitó a Nueva York. Me dijo: ‘Che, venite, vamos a pasar unos días acá, estoy con unos amigos’. Le mandamos un beso enorme a Saúl que es nuestro cupido”, dijo la artista, que en su faceta de cantante se hace llamar Bandida.

En la primera cita, recordó Brenda, asistieron a un concierto de música jazz. “¿Fue amor a primera vista?”, les consultó el conductor a cada uno. “Yo cuando lo vi dije: ‘ah, listo, ¿este pibe qué onda?’”, explicó ella, mientras que él respondió: “Fue amor a primera vista, sí”. Para sorpresa de todos, la joven fue aún más allá y reafirmó delante de las cámaras: “Nos amamos”.

El resto de los presentes en el estudio de No es tan tarde se deshicieron en elogios para con los enamorados. “Somos muy lindos, ¿viste?”, insistió Asnicar y le pidió a Adam que se acerque un poco más para poder abrazarlo y darle un tierno beso.