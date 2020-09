El ministro porteño de Salud participó como invitado en el programa Nada personal y se refirió a la cuarentena, la vacuna y la crisis económica Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 13:23

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires estuvo invitado a Nada personal, el programa que conduce Viviana Canosa por elnueve. Fernán Quirós habló sobre la cuarentena, la futura vacuna, cómo la pandemia dañó la economía del país y defendió la apertura de los bares.

En cuanto al avance de la vacuna que mantiene en vilo al mundo, explicó: "No podemos acelerar más de lo que corresponde la investigación en humanos, ni de los tratamientos ni de las vacunas porque requieren ciertos tiempos de evaluación. Todas estas vacunas se hicieron en la fase 1, todas se han probado en personas y han demostrado ser seguras y despertar la respuesta inmune".

Y agregó: "Ahora, en la fase 3, se va a vacunar una enorme cantidad de personas con un estricto control de los efectos adversos. Luego tendremos que esperar dos años para ver si en el largo plazo tiene algún otro efecto".

Por su parte, Canosa compartió sus impresiones sobre la pandemia de coronavirus. "Sacó lo mejor y lo peor de mucha gente: la incertidumbre, la desesperanza, la desesperación y también la corrupción y el querer ganar plata y hacer negocios. A mí lo que más me angustia de esta pandemia es el abuso sobre el otro, 'yo soy el poderoso y vos tenés que someterte y tus libertades no me importan tanto'. Salieron muchas cosas oscuras a la luz y, para mí, jugar con la salud de la gente es pecado mortal", expresó, en medio de la entrevista.

En ese sentido, el ministro porteño aseguró que "la pandemia dañó la economía y la geopolítica de todos los países". Aprovechó para remarcar la importancia de "recuperar la libertad de las personas" y defendió la apertura de los bares en la Ciudad como parte de la flexibilización del aislamiento. Además de ser "20 veces más seguro", hizo especial hincapié en que esta decisión se tomó luego de dar cuenta que las personas que se infectaban "tenían reuniones sociales pero en espacios cerrados".

"¿Estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena?", cuestionó la conductora. Quirós respondió: "Nosotros tenemos un conjunto de restricciones que son severas. La cuarentena más categórica fue la primera etapa, ahora tenemos restricciones a nuestra autonomía y libertades".

Y continuó: "La cuarentena no se va a levantar completamente, tenemos por delante meses que aprender a cómo convivir con esto. El secreto es cómo adquirir autonomía y libertad para las cosas que queremos y necesitamos hacer dentro de un proceso donde el cuidado individual genera, no solamente la protección de la persona, sino el cuidado colectivo de todos los demás", sentenció Quirós.

Por último, la periodista le preguntó si sería candidato el año que viene y el ministro fue tajante: "No, decididamente no. Yo dejé mi carrera profesional de más de 30 años, donde estaba muy bien, porque tuve una necesidad importante de hacer algo en el espacio público y lo que yo sé hacer es esto, sanitarismo".