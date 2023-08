escuchar

La muerte de Silvina Luna, a sus 43 años, conmocionó al mundo del espectáculo. La modelo y actriz había permanecido 79 días de internada en el Hospital Italiano, y llevaba más de una década batallando contra una insuficiencia renal desarrollada luego de haberse sometido a una intervención estética con el doctor Aníbal Lotocki. Luna estaba a la espera de un trasplante de riñón, pero su cuadro se fue complicando con el correr de las semanas y este jueves al mediodía se confirmó su fallecimiento.

Silvina Luna falleció este jueves a los 43 años instagram.com/silvinalunaoficial/

De inmediato, las redes fueron uno de los canales elegidos por colegas y figuras del mundo del espectáculo cercanas a la modelo para manifestarse sobre la triste noticia. En algunos de los mensajes se destaca la calidad humana de Silvina, su espíritu luchador e incansable, y en otros también se exige justicia por ella. Si bien Lotocki fue condenado por lesiones graves en febrero de 2022 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión, la condena no se hizo efectiva, por lo que el médico permanece libre. Por lo tanto, muchos de los tuits y posteos de Instagram ponen el foco en el proceder judicial.

La exmodelo y panelista de Gossip (Net Tv), Anamá Ferreira, reaccionó al enterarse de la muerte de Silvina con mucho pesar. “Qué Dios te reciba en el cielo de diamantes y los ángeles te abrace mucho, te extrañaremos mucho, Silvina luna. Qué tristeza infinita, cuánta injusticia ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Que dios te reciba en el cielo de diamantes y Los Ángeles te abrace mucho,te extrañaremos mucho #silvinaluna Silvina luna que tristeza infinita mi dios cuánta injusticia QEPD pic.twitter.com/2dShumfBUc — Anamá Ferreira 🍍 (@AnamaFerreira) August 31, 2023

Por su parte, Lizy Tagliani le dedicó unas hermosas palabras en Instagram. “Que en paz descanses, Silvina. Que encuentres la paz eterna. Desde mi humilde lugar, mucha fuerza y amor para tu familia y amigos. Ellos tienen como legado tu valentía, fuerza y voluntad. Hermosa, no perdiste tu lucha, has ganado el cielo ”, expresó la conductora de Got Talent (Telefe), acompañando su texto con una imagen de la fallecida modelo rosarina.

La actriz Patricia Palmer esbozó una reflexión sobre el peso que cargan las mujeres por brindar una apariencia perfecta y aseguró que extrañará mucho a Luna. “Querida Silvina, libre ya de todos tus dolores. Te extrañaremos. Gracias, nos dejaste una enseñanza enorme y le pusiste nombre al gran negocio de la “estética” (no debería llamarse medicina)”, escribió y enfatizó: “¡No expongamos nuestro cuerpo a un quirófano a menos que sea únicamente por nuestra salud! ¡Amemos nuestra originalidad! ¡Nuestro sello! Nuestra esencia. El requerimiento de ‘belleza’ es un negocio que responde a un sistema indiferente y frívolo del cual todos somos víctimas de una manera u otra en un momento de nuestras vidas. La belleza más grande es el brillo que nos da la salud”.

La periodista María Belén Ludueña puso la lupa en la figura de Aníbal Lotocki e hizo un significativo pedido. “ ¡Hoy más que nunca compartan para que este tipo vaya preso! Es lo poco que podemos hacer para darle algo de paz a las víctimas”, escribió la conductora.

La periodista y entrepreneur Connie Ansaldi también recordó a Luna en sus redes e hizo hincapié en “el dolor inmerecido” que sufrió todos estos años. “Silvina querida, descansa por fin. Tanto dolor inmerecido. Tanta lucha. Tantas ganas. Tanta fuerza. Tanta vida arrebatada de manera injusta... Qué tristeza infinita . Me quedo con tus ojos dulces y tu humor lleno de bondad”, remarcó.

Silvina querída, descansa por fin. Tanto dolor inmerecido. Tanta lucha. Tantas ganas . Tanta fuerza. Tanta vida arrebatada de manera injusta ….

Que tristeza infinita.

Me quedo con tus ojos Dulces y tu humor lleno de bondad. 💔 — 🅲🅾🅽🅽🅸🅴 (@connieansaldi) August 31, 2023

Karina Iavícoli, periodista y actual panelista de Intrusos (América TV), donde se comunicó la noticia que la hizo quebrar al aire, también dejó unas palabras en su cuenta de Twitter y apuntó contra Lotocki. “¡Qué descanses en paz Silvina! Fuiste una buena persona, no merecías todo este sufrimiento. Lotocki, sos un sorete”, escribió.

Que descanses en paz Silvina! Fuiste una buena persona, no merecías todo este sufrimiento.

Lotocky sos un Sorete — KARINA IAVICOLI (@Karinaiavicoli) August 31, 2023

La actriz Soledad Silveyra, quien condujo la edición de Gran Hermano en la que participó Luna, se mostró muy angustiada por el fallecimiento de la modelo. “ Mi niña querida, los ángeles te esperan para sanarte todo el dolor . Todo mi amor”, fueron las palabras elegidas por Solita.

Santiago Del Moro, actual conductor del reality de convivencia, se sumó al hashtag #JusticiaPorSilvina .

El actor Nicolás Scarpino expresó su tristeza en Twitter, remarcó lo “buena compañera” que era Luna, y envió su apoyo a sus seres queridos. “ Qué injusto ¡Qué tristeza por favor! Se te va a extrañar, Silvina querida… Una hermosa compañera, una mujer preciosa por dentro y por fuera. Un sentido abrazo para toda la familia”, escribió, muy movilizado.

Que injusto…que tristeza por favor! Se te va a extrañar Silvina querida…una hermosa compañera…una mujer preciosa por dentro y por fuera! Un sentido abrazo para toda la familia! QEPD #JusticiaporSilvina pic.twitter.com/u7qex3U5G6 — Nicolas Scarpino (@Nico_Scarpino) August 31, 2023

Lucas “Locho” Loccisano, quien compartió trabajo con Silvina Luna en el reality de eltrece El hotel de los famosos, reaccionó ante la muerte de quien era muy amiga de su pareja, Majo Martino, quien también formó parte del certamen. “ Por Dios, qué dolor ”, expresó el cantante y conductor.

Por dios que dolor — Locho (@LochoLoccisano) August 31, 2023

La conductora, actriz y cantante Natalia Oreiro también se sintió conmocionada por la muerte de Luna, y compartió una imagen de la modelo en sus Stories de Instagram.

El posteo de Natalia Oreiro en sus historias instagram.com/nataliaoreirosoy

Florencia de la V, quien debió comunicar la noticia de la muerte de Silvina desde su rol de conductora de Intrusos, también le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram, donde subió una foto junto a Silvina y unas breves pero sentidas palabras: “Luchaste como una guerrera, que en paz descanses ”.

Gastón Pauls realizó una publicación muy conmovedora en la que recordó, a través de fotos y videos, el paso de Luna por su programa de Crónica TV, Seres libres. “Hermosa Silvina, qué difícil escribir algo hoy. Hace casi 10 años compartíamos ese momento y reíamos y llorábamos. Hablábamos, esa tarde, de dolores, de soledades, de búsquedas y encuentros, de presencias y ausencias. Y reíamos, a pesar de todo. Y de todos. Tus ganas de actuar, tu miedo, las críticas . Tu sonrisa inmensa, única. Gracias por tu ternura, tu presencia, tus mensajes, tu humor y el regalo más lindo que me diste: tu confianza. Vas a seguir presente, siempre. Buen viaje, hermosa mujer”, escribió el conductor, quien hizo hincapié en la generosidad de Luna.

Mariano Iúdica, quien trabajó junto a Silvina, la recordó con una imagen de una obra que compartieron y expresó: “Qué tristeza, un rayo de luz único e irrepetible. Nos divertimos mucho, te quisimos mucho . Que ahora puedas descansar en paz. Qué triste todo, ¡qué injusto todo! Se hará justicia . Que Dios y la Virgen te lleven al lado de papá y mamá”, manifestó el conductor y empresario gastronómico.

Facundo Arana mandó fuerzas a las personas cercanas a la modelo, y destacó cómo siempre escuchó “cosas buenas de ella” en los medios. Asimismo, pidió un avance por parte la Justicia. “Silvi querida, nos rompiste el corazón. Te vas tan temprano y sin haber visto la balanza inclinarse a los pies de tu verdugo ¡ Cuánto te debe esta Justicia que llega una vez más tarde a lo importante ! Siempre dulce, alegre, buena. Yo,que siempre encuentro palabras, hoy no las tengo. Te abrazo en el infinito a vos, a tu hermano, a tus amigos, y a todos los que tocaste con tu risa. Nos enseñaste mucho. Y dejaste más aún. Gracias. Que en paz descanses, por fin”, escribió el actor.

La actriz de ATAV 2, Gloria Carrá, subió una foto de Silvina a sus redes, reflexionó sobre las presiones que sufren las mujeres en relación a los estándares de belleza como hizo Patricia Palmer, y también se sumó al pedido de justicia. “ Las mujeres estamos permanentemente bajo la lupa. Si estamos flacas, si estamos gordas, viejas, feas , con culo chato, culo gordo. Por favor empecemos a mirar hacia adentro. Tenemos un gran problema como sociedad. Que en paz descanses, hermosa. Justicia por Silvina ”, escribió la cantante de Coronados de gloria.

