En el programa Los ángeles de la mañana dieron a conocer una serie de audios de José Núñez, abogado de Santiago Lara, el joven de 19 años que reclama confirmar su identidad como hijo de Diego Maradona

23 de diciembre de 2020 • 09:09

Santiago Lara es uno de los jóvenes que, tras la muerte de Diego Maradona, reclama conocer su identidad. El hijo de Natalia Garat -fallecida en 2005- contrató a José Núñez para que lo asesore legalmente. Sin embargo, según el letrado, Lara tuvo algunas actitudes que no le gustaron y, a través de unos audios que se filtraron, se conoció más sobre los manejos económicos del supuesto hijo del Diez.

Lara tiene 19 años y es hijo de Garat, la mujer que habría mantenido un vínculo con el ídolo deportivo durante algunos años. Cuando falleció, dejó a su hijo de 3 a cargo de Marcelo Lara, una expareja que además le dio su apellido. Si bien Santiago fue protegido de la exposición mediática durante su infancia, cuando llegó a la adolescencia comenzó a reclamar lo que considera que le corresponde. Según trascendió, Garat y Maradona se habrían conocido a través de Carlos Ferro Viera.

Tras el fallecimiento de Maradona, Lara dio dos entrevistas a canales extranjeros. Según se cree, se trató de notas pagas. Esa situación dio pie a que Maite Peñoñori, panelista de Los Ángeles de la mañana (eltrece), recordara que, años atrás, el joven le había pedido televisores a cambio de dar una nota. Lara, por su parte, lo desmintió. Pero ahora, una serie de audios de su abogado, que Ángel de Brito compartió en el programa, dan cuenta de cómo manejaba su faceta mediática.

"Este pibe, no sabés. Me pide plata el padre, me pide plata porque la abuela se enfermó, no tengo zapatillas", enumeró Núñez sobre los pedidos de su cliente. "El otro día no quería ir al canal porque si no lo llevaba a la barbería, no. Bueno, 1500 mangos el barbero. Estoy podrido de poner guita", expresa el abogado de Lara. Y luego, agregó: "Me hartó. No es fanfarronería, por Dios. Soy un tipo re humilde yo. Imaginate, es tremendo. La otra vez, por ejemplo, me dice: 'No voy porque no tengo ropa'. Le digo: '¿Cómo no vas a ir? Bueno, vamos, te compro ropa'".

A continuación, Núñez contó que le prestó una valiosa pieza de joyería que Lara nunca le devolvió. "Fijate que anda con un [reloj] Daytona que traje de Europa, de oro con la esfera marrón, que es mío. Se lo presté para ir al primer programa de [Jorge] Rial, para dar impresión. Bueno, pito catalán: no me lo devolvió más. Yo le digo: 'Papá, ¿vos sabés lo que vale esto?' Y me dijo: 'No, pero si salen bien las cosas, después no te hagas problema'", explicó en los audios que mostró De Brito.

En el material, el abogado además manifestó que trabaja para un "pendejo caprichoso que no tiene un mango". "El padre que tiene menos plata que él. Es como que estoy bancando a una familia desde que tomé el caso. Y pongo, y pongo, y pongo. Tengo resto, no soy un desprevenido, pero no pienso poner un mango más", aclaró. "Hasta que no se haga el ADN y no salga. Es más: yo tengo firmado un contrato por el 25%, que es irrevocable. Lo abroché mal, de derecha a izquierda y con escritura pública. Porque si sale que es el hijo de Maradona, después no lo ves más a este pendejo", añadió.