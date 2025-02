Filtraron escandalosos chats entre la China Suárez y la ex de Lauty Gram: “Te escribo para que no vuelva a pasar”

En medio de los posteos románticos que comparte con Mauro Icardi, María Eugenia ‘La China’ Suárez se vio involucrada en otro escándalo mediático. Este jueves, filtraron los chats de la conversación que la actriz habría tenido con la exnovia de Lauty Gram, con quien ella salía antes de ponerse en pareja con el futbolista.

La China Suárez y Lauty Gram mantenían una relación abierta (Foto: Instagram)

Fue Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, de Gossipeame, la encargada de brindar la información. “A La China le gusta hablar con las ex de los actuales... En dichos mensajes, lo criticaba a Lauty, le decía a ella que no era un pibe humilde y que el entorno le hacía creer que era Michael Jackson. También le decía que, cuando él cayera en la realidad, la iba a pasar muy mal”, contó en Puro Show (eltrece).

En ese sentido, la panelista reveló que la ex Casi Ángeles le habría advertido a la joven de 18 años que no se volvieran a ver: ″También hay otro chat en el que La China le decía a Madison que se había vuelto a ver con Lauty y que él se quedó a dormir con ella. ‘Vi que ustedes se volvieron a ver, te escribo esto para que no vuelva a pasar’, le dijo“.

Asimismo, Pochi comentó que la protagonista de la película Linda habría intentado agredirla. ”Esa secuencia que se dijo (de que me quería pegar) es verdad. Me quiso apurar a mí y a mi hermana. Nos quiso sacar. En varias ocasiones ha dicho: ‘Sáquenmela de acá que la cag... a piñas’. No fue solo una vez. Ella tiene 31 años y yo tengo 18″, recreó el diálogo que habría existido entre ambas.

Los escandalosos chats llegaron luego de que el influencer expusiera el tipo de vínculo que tenía con La China. "Lo que pasó con ella fue algo como pasajero en mi edad, como para ver qué onda, una experiencia, pero no me enamoré tampoco, ni flasheé un futuro con la mina", comentó en el ciclo que conducen Pampito Perelló y Matías Vázquez.

Además, señaló que tenían una especie de “relación abierta”. “Simplemente, ambos sabíamos que iba a ser algo pasajero. Ella podía hacer sus cosas y yo también”, acotó.

Más tarde, fue invitado al streaming de Gran Hermano, donde reveló los motivos detrás de la ruptura: “Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante”.

Lauty Gram reveló que su romance con la China Suárez tuvo un escandaloso final

“Se enteró de eso la China e hizo un escándalo. No sé si se acuerdan de que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera. Ella estaba haciendo su vida, yo estaba haciendo mi vida. Y si le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”, añadió.

El mensaje con el que la China Suárez había aclarado que ya no estaba con el cantante (Captura: Instagram @sangrejaponesa)

A modo de cierre, reflexionó “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia para hacerme quedar mal o como un pelotu… y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”.