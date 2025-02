Lauty Gram reveló por primera vez por qué se separó de la China Suárez

Desde que confirmaron su noviazgo a principios de enero, María Eugenia ‘La China’ Suárez y Mauro Icardi no dejan de compartir su historia de amor con el mundo. Asimismo, viajes a destinos paradisíacos, demostraciones de cariño en redes y citas románticas se convirtieron en parte de su día a día, a pesar de la controversia que los rodea por el recordado Wanda Gate. Sin embargo, antes de que su romance saliera a la luz, los rumores vinculaban a la actriz con Lauty Gram, y su nombre no tardó en instalarse en el centro de la escena mediática. Ahora, tras meses de especulaciones, el cantante decidió romper el silencio y hablar sobre aquella relación.

En junio de 2023 comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre ellos. Con gestos de complicidad en redes sociales, un viaje juntos a Ibiza y varias indirectas en redes sociales, la relación acaparó la atención mediática. Sin embargo, pese a que nunca oficializaron el romance como tal, se supo que todo llegó a su fin en 2024, ya que la actriz confirmó a través de sus redes que estaba soltera.

El mensaje con el que la China Suárez había aclarado que ya no estaba con el cantante (Captura: Instagram @sangrejaponesa)

Ahora, invitado al streaming de Gran Hermano porque su novia ingresó a la casa más famosa del país, el cantante se sinceró sobre su relación con la actriz: “Yo creo que con la China fue algo como efímero que pasó y la verdad que, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”.

Ante la consulta de si se había arrepentido de lo ocurrido, teniendo en cuenta de lo pública que fue la relación y que estuvo en el centro de la escena mediática, se sinceró: “No me arrepiento porque que aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí muchísimas cosas y aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara y saber responder cosas incómodas”.

Los rumores entre la actriz y el cantante comenzaron en 2023

Asimismo, sobre los motivos detrás del final de la relación, fue honesto y aseguró: “Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante”. Y agregó: “Se enteró de eso la China e hizo un escándalo. No sé si se acuerdan de que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera. Ella estaba haciendo su vida, yo estaba haciendo mi vida. Y si le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”.

A modo de cierre, reflexionó: “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia para hacerme quedar mal o como un pelotu… y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”. En ese sentido, hizo hincapié en la diferencia de edad entre ambos, teniendo en cuenta que se llevaban casi 10 años de diferencia. Sobre eso, expresó: “Con 23 años es difícil tener una relación con una persona que es mucho más grande que vos, que tenga hijos, que venga con todas las cosas que viene atrás. Es difícil bancarse todo eso siendo tan chico”.