escuchar

En medio de un gran momento profesional, el martes, “La reina del twist” tuvo su último show en el teatro Gran Rex y contó con una visita muy especial que emocionó a más de uno. Sí, la de Fito Páez. Fabiana Cantilo recibió al cantante en el escenario e interpretaron juntos un tema inédito que él compuso para ella. El dueto conmovió a todo el público y lo curioso es que, justamente, fue la actriz Micaela Riera, quien interpretó a la cantante en la serie El amor después del amor (Netflix) la que grabó la performance que más tarde se publicó en las redes.

Fabiana Cantilo tuvo tres fechas en el Gran Rex. La primera el 30 de septiembre, la segunda el 1 de octubre y la tercera el 3. Una de las apuestas que generaban mayor expectativa era la posibilidad de que el intérprete de “Al lado del camino” se subiera con ella al escenario, en referencia a lo que sostuvo la propia cantante en una entrevista íntima con LA NACION. Por un lado, dijo que en el teatro iba a preguntar quiénes vieron la serie y por el otro contó: “Hay un tema inédito. Fito me hizo un tema que no entró en la serie y que lo vamos a hacer en los shows. Vamos a ver si viene, no sé si va a estar de gira. Yo hago todo como si no viniese y si llega a venir nos va a sorprender a todos”.

Sin embargo, en las dos primeras presentaciones, Páez no estuvo, lo que entristeció un poco a los fans. Pero finalmente el último día sorprendió a todo el público del Gran Rex. Apareció en el escenario con un traje rojo e interpretó un tema junto a quien fue su gran amor y una de sus musas. La performance emocionó a todos los presentes y desde la platea, la actriz Micaela Riera grabó un fragmento de la presentación que posteriormente el rosarino subió a su cuenta de Instagram junto a un sentido mensaje.

Fabiana Cantilo y Fito Páez compartieron un emotivo momento en el escenario Instagram @fabitacontenta

“Mi Fabi eterna”, escribió el cantautor y rápidamente la publicación se llenó de comentarios. “Sean eternos”, indicó Mica Riera. “Como se miran, mágico amor eterno, siempre unidos por la música y por un amor puro que trasciende”; “La química que trasmiten estos dos juntos”, sostuvieron otros usuarios de Instagram.

Páez y Cantilo fueron una de las parejas más icónicas de los 80. Exploraron el amor, cantaron juntos y su relación les sirvió de inspiración para hacer algunas de sus canciones más memorables. Justamente, en El amor después del amor, la biopic basada en la historia del intérprete de “La rueda mágica”, los fanáticos pudieron conocer y recordar esa apasionada y turbulenta relación que compartieron en su juventud.

Si bien los referentes del rock nacional se separaron hace varios años, siempre mantuvieron un buen vínculo tanto en lo profesional como en lo personal. Incluso hace un par de meses la intérprete de “Mi enfermedad” compartió un video desde la cama junto al cantante y su novia Eugenia Kolodziej. En el clip, la artista contó que se encontraron en Europa y, además de anunciar sus shows en Buenos Aires, evidenció la gran relación que tienen los tres.