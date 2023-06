El emotivo mensaje de Cande Tinelli para Fabiana Cantilo tras su último show en Europa: “Ícono del rock femenino”

escuchar

En medio de un movido 2023, marcado por el innegable éxito de El amor después del amor, la serie de Netflix que reconstruyó la vida y los comienzos musicales de Fito Páez -incluyendo, claro está, la gran influencia y el importante rol que cumplió en dicho proceso Fabiana Cantilo-, la artista se encuentra culminando su gira por Europa. Tras su última fecha en España y antes de dar inicio a los preparativos para emprender el tramo de su tour que la llevará a recorrer Latinoamérica, recibió un emotivo mensaje de parte de Candelaria Tinelli, quien dio el presente en el íntimo espectáculo que realizó en Madrid.

El emotivo mensaje de Cande Tinelli para Fabiana Cantilo tras su último show en Europa

Después de los agitados primeros meses del año, marcados por el estreno de la biopic de Fito Páez que puso a todo el país a recordar y debatir los históricos romances que marcaron tanto su vida personal como su carrera musical, Fabiana Cantilo -quien inevitablemente se vio interpelada por este fenómeno- emprendió su viaje a Europa para dar inicio a una gira bautizada con su propio nombre y que la llevó a recorrer ciudades como Girona, Barcelona, Tenerife, Madrid, París, Londres y Dublín.

Luego de varias semanas de mucho movimiento, llegó el final del Europa Tour, el cual tuvo lugar en el Café Berlín de Madrid, caracterizado por su escenario bajo bien cercano al público, su cupo limitado y un ambiente tenue y cálido que mezcla a la perfección la sensación de lo underground con lo exclusivo y chic.

La postal parisina que Fabiana Cantilo compartió en pleno tour europeo

Entre la acotada pero concurrida audiencia, estuvo presente Cande Tinelli quien, antes de volver a la Argentina para protagonizar su debut en la pista del Bailando en el gran regreso del ciclo conducido por Marcelo Tinelli, dio el presente en el show en donde bailó y cantó al mismo tiempo que, parada sobre las tablas, Cantilo entonaba algunas históricas canciones del repertorio del rock argentino como “Nada es para siempre” y “Cleopatra, la reina del Twist”.

Los momentos más memorables de la noche quedaron registrados en las Historias de Instagram de Lelé que, además de subir algunos videos que mostraban a la intérprete bailando al ritmo de la música, le dedicó un emotivo mensaje. “Fabiana sos el ícono del rock femenino argentino, te amo. La rompiste”, escribió. Para terminar, sumó: “Nada es para siempre”, junto a una hilera de emojis de ojos llorosos.

Cande Tinelli le dedicó unas tiernas palabras a Fabiana Cantilo (Fuente: Instagram/@candelariatinelli)

Cantilo, por su parte, compartió el video en su propia cuenta. Sobre esa misma línea, también se refirió al final de la gira y a las emociones agridulces que esto representa. Recostada en la cama del hotel, expresó con alegría: “Listo, ya está, último show. Vuelvo a mi casa con mis gatitas”.

Y continuó: “Después, a los 12 días me voy a México. Pero solo por hoy, fue todo hermoso, a veces duro, porque cuando no puedo dormir me hacen ruido los seres que andan por acá, conviviendo en los hoteles...”. Dicho eso, cambió de tema rápidamente y se dedicó a darle las gracias a los empleados del hotel por su buena atención y, especialmente, al público español por el cariño que le demostraron.

Fabiana Cantilo se presentará en la Argentina los días 30 de septiembre -con entradas agotadas- y 1 de octubre en el teatro Gran Rex.

