Floppy Tesouro se defendió de las acusaciones de plagio de Cinthia Fernández por su línea de ropa

Cinthia Fernández vuelve a estar en el foco de atención al realizar una fuerte denuncia en redes sociales contra una reconocida figura. La panelista, sin nombrarla, acusó de plagio de la cápsula de su ropa deportiva a Floppy Tesouro. Ante esto, la modelo salió al cruce y se defendió.

Cargada de furia, la exangelita decidió exponer en Instagram una situación que le generó gran molestia. “Me causa gracia la marca que nos está copiando. ¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros?”, preguntó indignada a sus seguidores. Lejos de terminar con las acusaciones, aseguró que no es la primera vez que esta persona tiene este tipo de problemas, dado que anteriormente “robó” los diseños de otra famosa.

Cinthia Fernández contra Floppy Tesouro

Si bien Cinthia aclaró que ella misma para sus bailes se basa en contenido del exterior, no hace lo mismo con el trabajo local: “Hice coreos inspirándome en contenido de otro país. ¿Quién no copia? pero copiá de otro país, no de colegas tan cercanos que están emprendiendo”, lanzó a su destinataria, sin nombrarla.

Cinthia Fernández acusó de Floppy Tesouro

A pesar del fuerte descargo, Cinthia siguió sin revelar el nombre de la involucrada pero compartió una serie de fotos donde tapó la cara de esa famosa. Ante la incógnita, fue Vicky “Juariu” Braier quien decidió contar de quién hablaba. Mediante la comparación de imágenes, confirmó a sus seguidores que la acusada era Floppy Tesouro, que al igual que la bailarina tiene su propia cápsula de ropa deportiva que difunde mediante sus redes sociales.

(Foto Instagram @juariu)

Ante el gran escándalo que se generó, la modelo decidió hacer su descargo y le respondió a su colega en busca de no ser parte del conflicto. ”Lo que subieron no pertenece a mi cápsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca”, explicó en diálogo con Intrusos (América). De esta forma, afirmó que los diseños por los que fue acusada por Cinthia no son de su autoría, sino que son prendas de otras marcas que ella solo vistió.

Floppy le respondió a Cinthia

También, la exparticipante del Bailando por un sueño señaló que no iba a ser más mención al tema, quitándole entidad a lo ocurrido: “No me gusta confrontar, no es mi estilo, así que no voy a contestarle”. Por último, se quiso diferenciar de Cinthia y apoyó a otras personas que están en el rubro, deseándoles que les vaya bien: “Soy buena compañera, hay lugar para todos. No hay que agredirnos, por lo contrario nos tenemos que apoyar”.