Qué dijo el joven señalado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Un nuevo capítulo se sumó a la polémica separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Es que, a pesar de que los actores ya están legalmente divorciados, el influencer Agustín Franzoni fue señalado como el tercero en discordia. En diálogo con Puro Show (eltrece), el joven habló sobre su vínculo con la actriz y el video que subió con ella.

Ante el crecimiento de los rumores en los medios y en las redes sociales, Franzoni rompió el silencio y respondió al cronista del programa cuando le preguntó si era uno de los supuestos amantes de Accardi. “Uno de los muchos, ¿no? ¿Cuántos son en total? Yo no sé, me perdí de algunos, pero sí, así parece“, dijo entre risas.

Uno de los videos que subió Agustín Franzoni con Gimena Accardi

Y continuó: “Obviamente, me enteré. Pero bueno, todo surgió a raíz de unos TikToks que tengo bailando con ella. Fue un viaje que compartimos con Lizardo, con Sofi Morandi. Subí videos con todos. No hubo más que eso. Y la gente se agarra de cualquier cosa. Creo que ya se estaba apagando un poco la llama, entonces lanzaron eso el otro día y bueno, como que mandaron fuego de vuelta a la hoguera, pero nada”.

También opinó sobre la actriz: “Gime me parece lo más, es un bajón que le estén inventando todo el tiempo estas cosas. De mi parte me parece hasta cómico, qué sé yo”.

Agustín y Gimena se mostraron muy cómodos bailando a cámara

Sin embargo, el entrevistador le repreguntó: “¿Estuviste con Gime Accardi?“. “No, no estuve con Gime Accardi”, lanzó contundente. De esta forma, intentó quitarse la etiqueta de ‘tercero en discordia’ entre Nico y Gime, dejó en claro que no pasó nada entre ellos y que todo se originó a raíz de los tres videos que él mismo subió a redes.

Cabe destacar que Agustín no fue el único apuntado como posible tercero en discordia, a quien Gimena, en su declaración, había definido simplemente como ‘un random’. Primero, el nombre de Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi en la obra En otras palabras, se vio envuelto en rumores y especulaciones.

El primer video que Franzoni subió en el avión con Gimena y generó todo tipo de especulaciones

Si bien ella negó que Gil fuera la persona involucrada en la infidelidad, su nombre quedó inevitablemente ligado al escándalo. No obstante, ambos lo negaron. Recientemente, Cande Vetrano, pareja del actor, decidió romper el silencio por primera vez. En diálogo con LAM (América TV) la actriz comentó: “Son cosas que pasan. Paj… de la vida, pero bien”.

El segundo hombre señalado como el tercero fue Ulises, un joven de 20 años. Fue el periodista Pepe Ochoa quien reveló en LAM (América TV) cómo se habrían conocido con Gimena. “Lo que tengo claro es que molestó que, cuando ella vuelve de España, en el avión lo conoce a Ulises y después se ven dos veces. Está separada y todo era legal, pero a la gente de Nico le molestó (...). Cuando hablan del random, hablan de otra persona. Cuando señalan a esta otra persona, yo averigüé quién era; es Ulises”, aseguró.

Pepe Ochoa dio a conocer quién es Ulises, el joven al que vinculan con Gime Accardi

Por último, Agustín Franzoni fue señalado como el joven con quien la actriz habría tenido un vínculo, pero él mismo se encargó de desmentirlo. El influencer se tomó la situación con humor e incluso cuestionó los diferentes rumores a raíz de la ruptura de Gime Accardi y Nico Vázquez.