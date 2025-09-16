Tras los rumores de romance con Evangelina Anderson, Leandro Paredes subió una foto familiar y Jorgelina Cardoso fue tajante

Después de que circularan rumores que vinculaban a Leandro Paredes con Evangelina Anderson -quien hace poco se separó de Martín Demichelis-, el jugador de Boca Juniors optó por terminar con las especulaciones con un posteo familiar y Jorgelina Cardozo, la mujer de Ángel Di María, sorprendió con un contundente comentario.

El contundente comentario de Jorgelina Cardozo en el posteo de Leo Paredes y Camila Galante (Foto: Captura Instagram)

Paredes decidió subir tres fotos a su cuenta de Instagram en una publicación compartida con Camila Galante. En la primera postal, se puede observar a la familia completa sonreír; en la segunda, está solo el centrocampista junto a sus tres herederos: Victoria, la más grande nacida en 2013; Giovanni, nacido en 2016; y Lautaro, el más pequeño, que tan solo tiene seis meses; y en la última, solo el menor de los niños.

La tierna foto de Paredes con sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro (Foto: Instagram @leoparedes20)

El propio Leandro comentó “Mi vida!!“, junto a un emoji de enamorado y un corazón. Sin embargo, el comentario de la publicación que más llamó la atención fue el de Jorgelina Cardozo. ”Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo... los quiero y extraño", escribió la esposa de Di María junto a un emoji de un corazón rojo. Rápidamente, el mensaje tuvo más de 3500 ‘Me gusta’, mientras que la publicación alcanzó más de 500 mil.

Lautaro Paredes nació en marzo de 2025 (Foto: Instagram @leoparedes20)

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la pareja quiere ponerle fin a las especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de Leandro. Primero fue Camila Galante quien salió a aclarar la situación a través de un mensaje que envió por WhatsApp a la periodista Paula Varela de Intrusos (América TV). “Él me desmintió rotundamente un romance con Evangelina” y “Leandro me dijo que no conoce a Evangelina’”, son las dos frases que le habría dicho a la panelista.

El descargo de Camila Galante ante los rumores de infidelidad de su marido

Luego, la pareja fue a ver Rocky, la obra de Nicolás Vázquez, y durante la función se los pudo ver juntos, disfrutar del espectáculo y con muchos momentos de complicidad. Con esta salida pública habrían intentado dejar atrás los rumores y mostraron que su vínculo sigue firme. Ahora, en las postales que compartieron, se los pudo ver muy sonrientes y unidos, lejos de cualquier crisis que una supuesta infidelidad podría generar.