El nuevo pedido de Daniela Celis por Thiago Medina y el emotivo cartel que colgó en el hospital

A cuatro días del grave accidente de moto que dejó a Thiago Medina internado en estado crítico, Daniela Celis volvió a manifestar públicamente su preocupación y su amor incondicional. Esta vez lo hizo con un gesto conmovedor, ya que colgó un cartel escrito a mano en las rejas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde el joven continúa en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

En la imagen, compartida por la propia Daniela en sus historias de Instagram, se ve un cartel con la frase “Fuerza Thiago. Vamos que vos podés...”, acompañada por una foto del joven y las firmas de familiares y amigos cercanos. La imagen fue reforzada con un mensaje de la influencer, quien le pidió a sus seguidores que la apoyen en este momento tan delicado para toda la familia Medina-Celis: “Seguimos con el pedido de cadena de oración. Es la única luz que Thiago necesita para seguir evolucionando“.

El posteo de Daniela Celis en historias de Instagram (Foto: Historias de Instagram @danielacelis01)

A su vez, remarcó que para aquellos que quieran rezar y pedir en nombre del ex Gran Hermano, su nombre completo es Thiago Agustín Medina.

¿Cómo se enteró del accidente Daniela Celis y cuál era su relación con Thiago Medina en ese momento?

En declaraciones recientes al programa Intrusos (América TV), Daniela relató con detalle cómo se enteró del accidente de Thiago y el momento de desesperación que vivió al no encontrarlo en casa. “Lo llamaba y no respondía. Nunca dejaba a las nenas solas con la niñera. Fue rarísimo. Algo no me cerraba”, expresó entre lágrimas. Poco después, recibió el llamado que nunca quiso escuchar. Una voz le dijo: “Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno. Necesitamos que vengas urgente”.

Según relató la mediática, fue un vecino llamado Raúl quien socorrió a su expareja y lo trasladó de inmediato. En ese trayecto, el joven habría pronunciado la frase: “No me quiero morir”. Para Daniela, este testimonio fue clave: “Yo necesitaba saber eso. Saber que no fue un acto desesperado, que él quería vivir. Vamos a seguir luchando por eso”.

Daniela Celis contó cómo se enteró del accidente de Thiago Medina

Aunque desde hace algunos meses la pareja había decidido confirmarle a todos los medios su separación, la influencer remarcó que en el último tiempo en la intimidad todo había mejorado entre ellos. Incluso, el pasado fin de semana habían planeado pasar tiempo de calidad en familia. “El jueves vino a mi casa y se trajo la mochila preparada para quedarse todo el finde hasta el domingo, y así darle los días libres a mi mamá. Apenas llegué a casa después de todo esto me fijé si realmente se iba a quedar y tenía cuatro mudas de ropa en la mochila", detalló la joven.

A su vez, contó cuándo lo pudo ver. “Lo vi una sola vez el domingo. Fueron tres minutos. Esa fue la primera y única vez. Quería que él me escuche y sepa que las nenas están bien, sé que él está preocupado por ellas. Que se tome su tiempo, él es fuerte y tiene un corazón enorme”, señaló.