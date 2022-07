Cómo hicieron Marcelo De Bellis y Flor Peña para convencer a Guillermo Francella de la vuelta de Casados con hijos

Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Marcelo De Bellis y Darío y Luisana Lopilato protagonizaron en 2005 Casados con hijos (Telefe), la versión argentina de la famosa sitcom que se convirtió en un éxito sin precedentes. En 2020, sus fans recibieron una gran noticia cuando se confirmó que se haría la versión teatral. Sin embargo, la misma debió suspenderse por la pandemia. Ahora, dos de sus protagonistas recordaron cómo lograron llegar a un acuerdo para anunciar el regreso y sorprendieron a todos.

A finales del 2019, se conoció la noticia más esperada por los fans: Moni, Pepe, Paola, Coqui, María Elena y Dardo volverían con nuevos cruces para divertir a la audiencia, esta vez desde las butacas. La fecha de estreno pautada fue junio de 2020, pero en marzo del mismo año comenzó la pandemia.

El elenco completo de la versión televisiva

Mientras se aguarda que se confirme finalmente cuándo estrenarán la obra, Florencia Peña y Marcelo De Bellis hablaron de sus ganas de formar parte de este proyecto. Invitado a La Pu*@ Ama (América), el actor reveló cómo fue el momento en el que convenció a Guillermo Francella de volver al ruedo con su personaje.

“La historia fue así, era un tema de conversación una vez al año con Guille, pero él me ponía el ejemplo de Carlos Bianchi en Boca, y me decía ‘volvió y no ganó un partido’. Hasta que una noche en una cena extensa con amigos le digo ‘tendríamos que hacer teatro nosotros’. Y ahí le vi los ojitos azules distintos”, expresó. Luego, fue al baño y le pidió a un hombre que estaba sentado en otra mesa que se acerque a Francella para sugerirle volver con Casados con hijos versión teatro. El comensal cumplió al pie de la letra el pedido y así comenzó todo.

Flor Peña y Marcelo de Bellis

Esa cena quedó retratada en una foto que después Marcelo publicó en redes sociales con la leyenda: “Soñando con hacer Casados con hijos en el teatro”. En esa misma línea, agregó: “Había una tele detrás de él y a los 20 minutos lo habían levantado varios medios. Ahí tomamos conciencia de lo que podía llegar a eso”. Al escucharlo, Peña contó que desde ese momento fueron dos años en los que el elenco protagonista ultimó detalles para la vuelta. Una vez que lo hicieron y se cerró un trato con las empresas productoras, realizaron el anuncio.

“Cuando lo logramos, surge la pandemia, y ya con 70.000 entradas vendidas en un mes”, expresó la conductora, que aseguró que solo esa situación a nivel mundial podía ocurrir para ponerle freno a su estreno. Los dos se mostraron esperanzados porque finalmente el regreso se haga realidad. “Hace 17 años que repiten el programa, no se puede creer. Fuimos muy felices haciéndolo. Hemos tenido grandes momentos donde no podíamos hablar de la risa”, recordó Peña

En abril, el elenco se reunió y registraron el momento y la publicación en redes sociales. Si bien allí se indicó que el estreno será en 2023, hasta ahora no se dieron mayores precisiones.

Se confirmó Casados con hijos en el teatro. Gentileza RGB y Telefe

Además de enfrentarse a la gran problemática de la pandemia, el elenco de la ficción tuvo un conflicto interno: la salida de Érica Rivas del proyecto. Si bien hay versiones cruzadas sobre lo sucedido, se supo que la actriz habría tenido problemas con los productores y, al no llegar a un acuerdo, se confirmó que no estará. Esto generó un gran revuelo entre los fans, pero el proyecto sigue su rumbo.