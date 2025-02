El radical cambio estético de Flor Vigna: “Se me acabó el miedo”

No es la primera vez-ni seguro la última-que Flor Vigna sorprende con sus cambios de look. Del colorado pasó al morocho y ahora optó por un estilo arriesgado que mostró con mucho entusiasmo. Además, aprovechó el momento para hacer una reflexión que no pasó desapercibida.

Flor Vigna en su etapa de colorada (Foto: Instagram/@florvigna)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 5.5 millones de seguidores, la intérprete de “Picaflor” compartió el proceso que se realizó de la mano de su estilista, Cristián Rey. Desde el papel de aluminio sobre su cabeza, hasta el resultado final: una melena larga dividida por dos colores: una parte rubia y la otra negra.

“Se me acabó el miedo, lo usé todo. Hacete lo que quieras sin joder a nadie, la vida es una”, escribió en la descripción del posteo.

Flo Vigna sorprendió con un jugado cambio de look (Foto: captura Instagram/@florivigna)

Y agregó: “Cuando sea viejita miraré las mil fotos con los mil colores y etapas diferentes. Gracias @cristianreystyle por acompañarme en cada locura hace años (vayan a visitar su pelu nueva, es un palacio, este hombre no para de jugársela por su sueño con razón sos un número uno”.

Además de los miles de likes, la artista recibió cientos de comentarios de sus fanáticos, quienes no dudaron en apoyarla: “¡Me encanta! Jugadísimo el cambio! Como una Cruella de Vil, sexy, moderna, buena onda”; “Flor, me gusta más todo rubio, pero todo te queda hermoso, sos bella” y “¿Todo te va a quedar bien? Yo me hago eso y parezco un taxi”, fueron solo algunos.

Mientras que otros opinaron: “Por ahí con menos dramatismo por un simple cambio de look, evitás el hate. A todo le metés demasiadas frases profundas, es un montón”; “Tan bonita y se hace esas cosas raras que le quitan belleza, delicadeza… No saben como más llamar la atención. Con quilombos afectivos o ridiculizando su imagen” y “Ya no sabía qué hacer”.

La decisión de Vigna de pasar por la peluquería para renovar energías llegó luego de que el 2025 no lo arrancara de la mejor manera.

A mediados de enero, le rompieron parte de su auto para robarle una de sus pertenencias. Afortunadamente, no pasó a mayores y fue solo un susto. Como suele hacer, la bailarina dejó un pequeño mensaje para su comunidad.

Así quedó el auto de Flor Vigna tras el robo (Fuente: Instagram/@florivigna)

Sobre una imagen en la que mostró una de las ventanas de su auto totalmente rotas, escribió: “Ayer una moto rompió mi vidrio para robarme el celular. El mundo está en caos”. Y le envió una advertencia a sus fans: “Cuídense mucho”, y sumó un emoji de corazón.

En ese sentido, aprovechó el posteo para hacer referencia a la nueva disciplina en la que se embarcó para adoptar técnicas de defensa profesional: el boxeo.

El llamativo siguiente posteo de Flor Vigna tras el robo que sufrió (Fuente: Instagram/@florivigna)

Sin embargo, con los días pudo dar vuelta la página y decidió emprender un viaje a Brasil con su madre, con intención de devolverle todo lo que hizo por ella durante este tiempo. “La traje a mi mami al viaje de sus sueños”, escribió con emoción, mientras mostraba la posada donde se alejaron.

Flor Vigna se enfermó en medio de sus vacaciones en Brasil

Pero el cuerpo le jugó una mala pasada. “Vos podés creer... todo el año trabajando duro, duro, duro… y cuando por fin llega el momento de vacaciones, cuando por fin la llevo a mi vieja al viaje que más se merece, me enfermo”, relató, indignada. “Quise ser la hija modelo y me enfermé. Y ahora soy un problema para todos”, lamentó.