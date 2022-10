Flor Vigna le dedicó un tema a Luciano Castro y sorprendió al revelar en qué se inspiró: “Siempre te comes todo”

escuchar

A un año de haber hecho público su romance, Luciano Castro y Flor Vigna están más enamorados que nunca. A pesar de que ya dejaron atrás la etapa conocida como “luna de miel”, la complicidad y el cariño que demostraron desde el primer día sigue presente. De la misma manera, continúan con su costumbre de compartir algunos de sus momentos más íntimos como pareja en las redes sociales y, en esta línea, la ex Combtate sorprendió al cantar un fragmento de una canción que escribió inspirada en una llamativa actitud que tiene su novio.

Flor Vigna le dedicó un tema a Luciano Castro y sorprendió al revelar en qué se inspiró

Luciano Castro y Flor Vigna se conocieron, casi de casualidad, al coincidir en el mismo gimnasio. Ambos acababan de salir de largas relaciones -él estuvo con Sabrina Rojas durante 11 años y ella estuvo cinco años con Nico Occhiato-, pero eso no fue motivo suficiente para evitar que se enamoraran perdidamente el uno del otro.

Hicieron lo posible por mantener su vínculo en secreto el mayor tiempo posible, pero finalmente la blanquearon ante el público y, a partir de ese momento, no ahorraron en muestras públicas de cariño. Aunque el ex Desnudos nunca fue muy propenso a la exposición de su intimidad, se adaptó a las prácticas de influencer de su novia, quien construyó parte de su carrera gracias a las redes sociales. Así, desde las dinámicas idas al gimnasio hasta las acarameladas escenas que protagonizaban puertas adentro fueron compartidas en sus respectivos perfiles de Instagram.

Luciano Castro y Flor Vigna no pierden oportunidad de demostrar lo mucho que se quieren Gerardo Viercovich - LA NACION

Adepta a gritar su amor a los cuatro vientos, la ahora cantante -debutó como solista en noviembre del 2021 con su tema “Uy!”-, no duda en utilizar sus habilidades musicales para plasmar todo lo que siente por Castro. Así, en las últimas horas, publicó un par de versos que escribió en su honor.

Lista para estrenar su nuevo tema, Flor Vigna abrió un espacio de preguntas y respuestas en sus redes para que sus más de 5 millones de seguidores pudiesen mandarle cualquier mensaje. El primero que eligió responder leía: “¿le hiciste un tema a Castro? Amo como te animás a todo”. Junto a un video del aludido sentado en el sillón mientras comía helado directamente del pote, ella escribió: “Muchos”.

Flor Vigna cantó la canción que escribió para Luciano Castro instagram @florvigna

Acto seguido, subió una segunda filmación, pero esta vez la cámara del celular estaba enfocada en su cara. Al mismo tiempo que marcaba el ritmo con el chasquido de sus dedos, cantó: “Siempre te comes todo el helado. Siempre quiero acostarme a tu lado. Siempre que te beso el significado: de lo linda que es la vida a tu lado”.

Esta no es la primera vez que la conductora de El último pasajero se refiere a la pasión del protagonista de El buen retiro por dicho postre. En otra oportunidad, reveló con una divertida foto que es una de sus comidas preferidas y que no tiene reparos a la hora de cuánto come.

“Se baja un kilo de helado por noche el hijo de pu...”, tipeó sobre una foto que lo mostraba sentado en la cocina con el pijama puesto, con una cuchara en la mano y un pote de un kilo de helado en frente suyo.

LA NACION