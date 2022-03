Florencia Bertotti lució un nuevo look y explicó el conmovedor motivo detrás de su decisión

Florencia Bertotti optó por hacerse a un cambio de look y lo mostró en sus redes sociales, pero también explicó la razón por la que lo hizo. La actriz y cantante compartió una fotografía con sus 1,8 millones de seguidores que tiene en Instagram donde reveló que tomó la decisión por una buena causa.

“Me animé”, escribió junto a una serie de emoticones con los que intentó contextualizar su decisión. La protagonista de Floricienta además de elegir un nuevo corte hasta el hombro y terminar con su habitual melena larga también decidió hacerse un cambio de color. “Cortito y rubio rubí, con profundidad y no sé qué más me hizo, pero me encanta. Jaja”, añadió entre risas y aprovechó para contar quién había sido la autora de su nueva imagen.

Si bien la actriz se mostró contenta con el resultado final, también reveló que lo hizo motivada por una emotiva causa. “Si querés donar tu pelo para pelucas oncológicas, averiguá en ‘n pelito más fácil”, indicó sobre el nombre de la fundación que ayuda a recolectar cabello para confeccionar pelucas para personas con cáncer.

La actriz compartió las imágenes de su nuevo look en las redes sociales Instagram Florencia Bertotti

En las historias de Instagram también se mostró divertida por su decisión. “No me hallo”, dijo entre risas la actriz en un video que compartió en las stories. “Recién hice una historia y parecía que me había agarrado una ola”, agregó entre risas sobre la forma que había tomado su cabello, mientras su estilista la convencía de su nuevo look. “Me está costando un montón, no quiero hacer historias porque no me puedo ver”, añadió.

La actriz está acostumbrada a llevar su melena larga y rubia, una de las principales características que la popularizaron en la trama que se transmitió entre 2004 y 2005 por la pantalla de eltrece. “¡No sé qué hacer! Por ejemplo, ponele que así quedo bien, si giro un poco… no me animo”, afirmó mientras se comparaba con el príncipe Lord Farquaad de la película infantil Shrek. Sin embargo, su estilista intentó convencerla de que su nuevo look resaltaba sus facciones. “Se ve perfecto”, le indicó.

La actriz contó que no se sentía muy cómoda con su nuevo corte de cabello Instagram Florencia Bertotti

Luego de ver las imágenes, sus amigos y seguidores de las redes sociales intentaron convencerla de que su nuevo corte de cabello la favorecía. “Sí, animate, te queda precioso Flor. Con esa sonrisa y esos ojos llenos de luz ¡que puede fallar! ¡Cien por ciento espectacular!”, escribió una fanática. “Diosa”, expresó Zaira Nara. “Me encanta”, aseveró Julieta Puente. “Sí”, dijo Lali Espósito. “Te queda Regio”, agregó Diego Gentile, entre otros famosos.

Flor Bertotti contó que se cortó el pelo por una buena causa

Sus fanáticos también intentaron ayudar y expresar lo bien que le quedaba el nuevo look, pero también destacaron la causa por la que lo hizo. “Ya lo hice, también corté mi pelo para donar a niños con cáncer para el hospital de cáncer infantil. Es una linda actitud y es algo muy raro en estos días de hoy. Bravísimo”; “Te quedó hermoso. Sos una mujer tan maravillosa, ojalá hayan más florcitas como vos”; “Te queda super. Ojalá todas las mujeres entendieran que el pelo crece, que cortarlo no es un castigo ni lo peor que te puede pasar. Donarlo es un gran acto de amor”; “Te ves hermosa, pero es más hermosa la iniciativa”, indicaron algunos.