Wanda Nara rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad con Agustín Longueira, su guardaespaldas

Wanda Nara se refirió a la supuesta infidelidad a Mauro Icardi tras las versiones que la vinculan con su exguardaespaldas. La empresaria utilizó sus redes sociales para hacer un duro descargo al respecto. En octubre pasado, el futbolista se vio envuelto en una polémica luego de affaire con María Eugenia ‘La China’ Suárez, ahora fue su esposa y representante la que tuvo que salir a aclarar un particular hecho que la tiene como protagonista.

“Es más que mentira, pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona, ni de mujer. Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente”, escribió la hermana de Zaira Nara en un descargo que realizó en sus historias de Instagram junto a las capturas de pantalla de las noticias que difundieron diversos portales con esta versión que la vinculaba con este hombre.

Wanda Nara negó los rumores de infidelidad con su exguardaespaldas Captura Instagram

Las versiones las difundió el periodista Diego Esteves en el programa del viernes en A la tarde (América TV). Contó que la mediática tuvo un encuentro fugaz con Agustín Longueira durante su visita a Buenos Aires, en diciembre pasado, cuando arribó al país para celebrar las fiestas de fin de año con su familia. Él, en aquel entonces, había sido contratado por una agencia de viajes para realizar tareas de custodio.

Conforme a sus dichos, Esteves detalló que el vínculo entre Longueira y Nara habría traspasado el profesionalismo: “Ella no lo hacía sentir como si fuera un trabajo. Todo el tiempo Wanda lo acercaba, lo invitaba a cenar con amigas”. En este sentido y de la mano con esta versión, agregó: “Se hicieron muy amigos. Una relación de confianza y amistad. Le prestó el hombro y en algún momento se confundieron y hubo una charla. Pasó de todo a nivel emocional”.

Por otro lado, el panelista afirmó que Wanda lo llevó a una de las fiestas de las que participó y que ese día fue el momento en el que le habría sido infiel a Mauro. “Lo invitó a una fiesta privada en Presidente Bar, que es donde Zaira le organizó la fiesta de cumpleaños sorpresa. Ahí estaba el granadero de guardia. De pronto, cuando la fiesta terminó, un grupo fue por seguir la reunión en el departamento de Wanda, en Avenida del Libertador”, sumó.

Con ese escenario, Esteves aseguró que la situación que ocurrió posteriormente fue “muy parecida” a lo que pasó entre Icardi y Suárez. “Cuando llegan, Wanda le dice a él: ‘Vos quédate. Pasá a la pieza’. El granadero estaba bebido y lo que cuenta el entorno es que ingresa a la habitación y ella habría estado ahí en bata con su pelo mojado”, explicó. No obstante, la situación no pasó a mayores. “El granadero se quedó dormido en la cama”, aseguró el comunicador.

El periodista Diego Esteves difundió los rumores de infidelidad de Wanda Nara

Respecto de la actualidad, Esteves contó que Wanda tendría un vínculo estrecho con Longueira que se mantiene hasta el día de hoy. “Una fuente muy confiable dice que él ya tiene pasajes para ir a Francia para verse con ella. Además, ella le mandó una gorra desde allá de obsequio para que no se olvide de ella”, cerró.

El día que Agustín Longueira elogió a Wanda Nara

Durante una entrevista que brindó en enero pasado, el exguardaespaldas de la empresaria detalló cómo fue trabajar con ella y reconoció que ella le atraía porque “es una mujer muy bella”.

“Te enamoraste un poquito de Wanda”, le consultó Paula Varela, una de las panelistas de Intrusos (América TV) a Longueira. “Y… es muy bonita ¿Quién no se enamoraría de ella?”, respondió el exgranadero de Casa Rosada, nacido en la localidad bonaerense de San Pedro.

Por otro lado, aclaró que el trabajo como guardaespaldas de Wanda finalizó por término legales. “Ya se terminó el contrato, no es que me despidieron. Pero antes de que viniera Icardi, se terminó todo. No llegué a cruzarme con él”, aclaró. Y entre los múltiples elogios que le dedicó a la mediática destacó que lo trató muy bien, que fue “divina” y que siempre hubo “buena onda” entre ambos.

Luego de llamar la atención de los medios por los rumores que lo involucraban románticamente con la mediática, Longueira generó revuelo una vez más. En esta oportunidad, fue por sus controvertidas respuestas a las preguntas de sus seguidores en Instagram.

Agustín Longueira generó revuelo con sus historias de Instagram Instagram

Entre varias consultas que se referían al vínculo con su empleadora, Longueira aseguró que no tiene ninguna relación sentimental más que de amistad. “¿Tuviste un touch?”, quiso saber un usuario. “No, jajaja”, contestó Longueira. Además, dijo que “ama” a la esposa de Mauro Icardi, a quien definió como una “genia total”.

Sin embargo, todo se tornó polémico cuando uno de sus seguidores le preguntó: “¿Le entrás a Wanda?”. Lejos de ignorar la picante pregunta, el guardaespaldas respondió: “¿Quién no?”.

Por su parte, Icardi no hizo declaraciones al respecto y mantuvo el silencio. Sin embargo, Wanda dejó en claro su molestia ante los rumores y afirmó que hasta el día de hoy se mantiene unida con el delantero del Paris Saint-Germain.