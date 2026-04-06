Florencia de la V defendió el romance de Brian Sarmiento y Danelik: “La vida es más hermosa cuando se vive con genuina libertad”
Los participantes dieron un paso más en su relación dentro de la casa de Gran Hermano y se animaron a aumentar la tensión sexual entre ambos a espaldas de muchos de sus compañeros
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se encuentra en su punto más álgido en lo que va del mes y medio de apertura en cuanto a romance se trata. Y los protagonistas de esta historia de amor son Brian Sarmiento y Danelik Galazán, quienes se fundieron en un pasional beso frente a las cámaras y que para muchos de sus compañeros pasó desapercibido. La noticia causó tanto revuelo que Florencia de la V salió a dar su apoyo públicamente.
Todo ocurrió el sábado, cuando antes de la fiesta, Solange Abraham fue directa con Danelik, la influencer trans tucumana, y le preguntó si le gustaba o estaba interesada en el exfutbolista.
“Somos amigos afectivos. Me encanta compartir con él, me encanta el afecto que tenemos. Nos entendemos de pe a pa”, sostuvo la tucumana frente a Brian. Y sentenció: “De repente pueden pasar cosas”.
Tras ello, se dio inicio a la fiesta semanal donde los hermanitos estuvieron a puro baile. Sin embargo, la pareja se recluyó a un costado y mientras sonaba “Careless whisper", de George Michael, los dos se dieron un beso apasionado.
Una de las que fue testigo fue Yanina Zilli, que horas después y todavía en plena pista de baile les pidió que se besaran nuevamente para confirmar lo que existe entre ambos. Acto seguido, volvieron a demostrarlo, pero esta vez con mayores recaudos.
Antes de finalizar la noche y cuando cada uno se volvió a su respectiva cama, Sarmiento la miró de lejos y le repitió a Danelik: “Me encantó que seas cariñosa”. Luego le deseó: “Descansá, ‘jermu’ (mujer)”, y ella respondió: “I love you (te amo)”.
Lo cierto es que este romance que desde hace días se hizo presente y ganó fuerza en la casa de Gran Hermano, causó repercusiones fuera, en particular en las redes sociales, donde los usuarios se avalanzaron a criticar o dar su apoyo al sentimiento que tienen los dos.
Fue Florencia de la V quien salió al cruce de los haters y en el posteo que la producción hizo en la cuenta de Instagram oficial del programa, explayó un mensaje tenaz. “Dos seres humanos que se gustan. La vida es mucho más hermosa cuando se vive con genuina libertad. Sin prejuicios y sin esperar la aprobación de nadie. Viva el amor”, escribió la actriz y conductora.
Por su parte, desde la cuenta de Sarmiento, que actualmente está siendo manejada por un manager, bautizaron a la relación: “Brianelik”.
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