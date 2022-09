Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas recrearon el video de “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”: ¿Quién es quién?

A lo largo de los últimos días, hubo una canción que resonó en la mente de todos los usuarios de las redes sociales: “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”, entonado con voz grave y acompañado por un ritmo casi blusero. El verso nació de un video que capturó el momento en el que, en un intento de ayudar a un niño a encontrar a su papá, una banda callejera improvisó ese verso para llamar la atención del hombre buscado. La filmación no solo se viralizó en cuestión de horas, sino que muchas personas lo recrearon. Este fue el caso de Benjamín Rojas y Nicolás Vázquez, quienes se animaron a sumarse a la tendencia.

Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas recrearon el video de "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz"

Días atrás, un video comenzó a recorrer Twitter y, rápidamente, trascendió a las demás plataformas. El mismo mostraba a un niño -Juan Cruz- que, cubierto en lágrimas, rebotaba sobre los hombros de un hombre que decidió ayudarlo al verlo perdido. Además de los típicos aplausos que se realizan en estos casos para llamar la atención del padre, madre o responsable que perdió de vista al menor, una banda que se encontraba en la plaza decidió sumar un toque extra para ayudar al niño.

Así, con un ritmo blusero, comenzaron a cantar: “Eduardo (el nombre del padre en cuestión), vení a buscar a Juan Cruz”. Acompañado por las correspondientes palmas, el grupo de gente que se acumuló para ver la escena, contestaba con el mismo verso.

San Telmo: compusieron una canción para encontrar al padre de un chico perdido en Plaza Dorrego

Lo pegadizo de la canción y la polémica que desató el video no solo lo volvieron uno de los posteos más reproducidos y republicados de las últimas semanas, sino que inspiró a otros usuarios a utilizar la canción para recrear el hecho con un toque de humor.

Siempre en búsqueda de algo para divertirse y pasarla bien, Benjamín Rojas y Nico Vázquez quisieron formar parte de la tendencia. Con la ayuda de Gimena Accardi, quien ofició de extra, los actores de Una semana más se pusieron en el rol de protagonistas.

Para esto, Rojas se subió a los hombros de su colega quien, totalmente metido en el personaje, aplaudía con absoluta seriedad. Por su parte, el ex Rebelde Way hizo lo propio y, encarnando al pobre Juan Cruz, imitó su llanto desesperado. La secuencia terminó con una carcajada de los tres involucrados -Gime caminó junto a su pareja mientras lo seguía con los aplausos-, quienes no pudieron mantener la compostura por mucho tiempo.

“Dale Eduardo”, escribieron a modo de descripción. La publicación superó los 200 mil Me Gusta y se llenó de comentarios en donde tanto usuarios como fans celebraron la ocurrencia de los artistas. Entre ellos se destacaron los mensajes de Grego Rosello, Emily Lucius, Georgina Barbarossa, Gastón Sardelli, Julieta Pink y Evelyn Botto.

Nico Vázquez, Gime Accardi y Benja Rojas se despiden de Una semana más luego de tres años de gira Gerardo Viercovich

El cómico video llega en un momento agridulce para los tres, debido a que Una semana más, la obra con la que recorrieron juntos el país, llegará a su final después de tres años en cartelera. Luego de convertirse en un éxito absoluto y de ubicarse entre la preferida de los fanáticos del teatro, la pieza dirigida por Mariano Demaría se despedirá de las tablas el 25 de septiembre.