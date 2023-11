escuchar

El 28 de septiembre de 2010, el repentino fallecimiento de Romina Yan conmocionó al mundo del espectáculo. Aquel día, la actriz de 36 años, dejó a sus tres hijos en el colegio y se dirigió al gimnasio de San Isidro donde entrenaba. Después de terminar con su rutina, se descompensó y sufrió un aneurisma que le provocó la muerte.

En las últimas horas, Franco Giordano, el hijo mayor de la exChiquititas, recordó cómo se enteró de la trágica noticia. “Mis hermanos y yo éramos muy chicos, mi hermana tenía 4, mi hermano 7 y yo 10″, comenzó diciendo el joven, quien hoy tiene 23 años, en diálogo con Gisela Busaniche, la periodista que hace Herederos (Telefe).

Cris Morena junto a Romina Yan, su hija

Y siguió: “Recuerdo perfecto el momento en el que nos lo dijeron a los tres. Volví del colegio, ese día no nos vino a buscar ella, nos buscó nuestra vecina de enfrente, que estaba muy mal. Llegamos y estaba toda mi familia en casa, todos. Dije: ‘Qué raro’. Nos sientan en el sillón y ahí a mi papá (Darío Giordano) no le salían las palabras. Y nos dijeron: ´Mamá murió'. No se me borró más eso”.

En ese sentido, el hoy también actor, dijo que para él su madre siempre la acompaña y que nunca la despidió. “Ese momento fue triste pero yo no la despedí, porque ella no se fue. Más allá de que en ese momento sí se sintió que la perdimos, no la perdimos, para nada. Está”, indicó.

Además, el artista se refirió a ViveRo, el homenaje que le hicieron desde la productora de Cris Morena a su madre en el teatro Gran Rex en el año 2018. “Fue una prueba de fuego en todo sentido. Porque tenía 17 o 18 años, yo siento que igual había un clima de tanto amor y tanta buena onda que estaba todo bien, no hubo nervios, no hubo dudas”, sostuvo.

Franco se sinceró y habló de la conexión que siente con su madre: “Yo escucho toda mi música en aleatorio, entonces cuando sale una canción que digo ‘necesitaba escuchar esto’, sé que es ella”, sostuvo emocionado y agregó: “En los sueños está siempre. Sueño con encuentros, charlas, viene a decirme algo por ahí en particular si necesito”.

Quien también recordó a Romina a 13 años de su muerte fue su amigo y compañero Damián De Santo. “Romina Yan, luz eterna”, fue el homenaje que le realizó este año Telefe con la conducción de Marley y del que el actor estuvo invitado.

“Me agarró en la ruta. Me llamó una persona de TN que me preguntaba si sabía algo de lo que había pasado con Romina. Yo pensé que me iban a decir que estaba embarazada de nuevo, pero me dijo ‘falleció’. Entonces le contesté que me iba a correr a un costado de la ruta porque estaba manejando y le dije que me llame después”, contó sobre cómo fue que se enteró del fallecimiento de su amiga.

Y completó: “Traté de ubicar a alguien para que me lo confirmara. Llegué a casa y le dije a mi esposa y a mi hijo más chiquito y nos pusimos a llorar. No entraba en razón. Y el cómo también es fuerte. Cuando uno se va, el que sufre es el que queda. Ella en algún lado está cuidándonos, seguramente”.