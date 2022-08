El picante ida y vuelta entre Migue Granados y Flor Peña por su cuenta en Divas Play: “Me hiciste pagar”

En el último episodio de LPA (América), Florencia Peña recibió como invitado especial al humorista Migue Granados, reconocido por su paso por Peligro Sin Codificar, Últimos Cartuchos y ESPN Playroom. En un momento del programa, la conductora hizo “las rapiditas”, un ping-pong de preguntas, y salió a la luz una particular anécdota de cuando el influencer pagó por ver contenido en la plataforma de Divas Play.

Mientras se realizaba la sección del programa, Migue Granados manifestó que tenía un problema para escuchar y que en muchas oportunidades debía leer los labios de la boca de la otra persona para entenderla. La conductora alegó tener el mismo problema y probó leerle los labios, mientras el humorista hacía muecas. En los primeros intentos, Flor Peña no logró entender qué decía su invitado; no obstante, en el último intento lo entendió perfectamente: “Me hiciste pagar Divas Play y no hay nada para ver”.

“Bueno, charlemoslo”, le respondió la conductora entre risas. “Una vez yo estaba en mi casa tranquilo y vi una historia tuya cuando todavía no te habían censurado el Instagram”, comenzó el relato Migue Granados, y agregó: “‘¿Querés ver más?’ Sí. ‘Apretá el link’, apreto el link... me pide los 16 dígitos de la tarjeta... y ya estaba ahí, medio embobado, bueno, los pongo”.

Para sorpresa de todos en el estudio, el humorista remató: “Y yo quería ver más de lo que hay. Hasta lo hablé con mi mujer: Flor Peña me cagó”.

Tras la inesperada declaración, Flor Peña tomó la palabra: “¿Sabés cuál es la frustración? Cuando hay demasiada expectativa”. Y su invitado no se achicó: “Pero la expectativa es ‘¿Querés ver más? Fueguito, fueguito, fueguito’”, manifestó en alusión a los emojis que se comparten para promocionar la plataforma.

“Yo quería un poco más y todavía no me di de baja porque no sé qué hay que hacer... también me tengo que dar de baja del de Mariana Diarco”, señaló el influencer para el estallido de risas de Flor Peña.

Sin embargo, las quejas tuvieron su repercusión y la conductora le prometió un video dedicado para él y su pareja, y le consultó qué le gustaría ver. “¿En dónde sentís que te estafé?”, le preguntó.

“Que los videos duren más. Dos minutos y un poquito más. Yo me ofrezco, lo que pasa es que voy a quedar como un jeropa”, manifestó Migue Granados, aunque Peña le cuestionó la propuesta por tratarse de un pedido de “relación abierta”.

“¿Harías uno conmigo?”, subió la apuesta la conductora del programa, pero el comediante no se animó a tanto: “¿Qué querés que se te bajen los suscriptores?”, señaló. “Ojo que el humor garpa”.

“No, pero uno más lindo”, insistió el humorista con relación a la calidad de los videos que ofrece Florencia Peña en la plataforma de contenidos Divas Play. “¿Le puedo llamar ‘los Granados’ a esos videos?”, le consultó la conductora en relación con al material exclusivo y él respondió “Sí, y quiero ver más”.

El picante ida y vuelta entre Migue Granados y Florencia Peña se tomó gran parte de “las rapiditas”, pero después retomó su curso con otras divertidas anécdotas del humorista.