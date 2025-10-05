Pampita hizo de celestina para Evangelina Anderson y le dio un consejo: “Estás desperdiciada”
En Los 8 Escalones (eltrece), la conductora halagó a la modelo y le sugirió una peculiar manera encontrar de nuevo el amor, tras la ruptura con Martín Demichelis
Carolina “Pampita” Ardohain y Evangelina Anderson protagonizaron un divertido momento en Los 8 Escalones (eltrece) cuando la conductora intentó buscarle pareja a la modelo, recientemente separada de Martín Demichelis. Pampita elogió a su amiga diciéndole que es un “diamante en bruto” y la aconsejó sobre dónde ir a buscar pareja, lo que produjo la risa de todos los presentes en el piso.
En una de las últimas emisiones del famoso programa, la conversación giró en torno a la cantidad de personas que realizan actividad física en espacios públicos. Tras la observación de Iliana Calabró sobre quienes aprovechan para ir a “pispear”, Pampita comparó la situación con Tinder, la famosa aplicación de citas. Entre risas, se dirigió a Anderson: “Te imagino corriendo por la ciudad. Hasta que no le consiga pareja a mi compañera…”.
La reacción de Anderson fue de sorpresa y le preguntó a la conductora. “¿Y por qué conmigo?”. La respuesta de Pampita fue contundente: “Porque estás desperdiciada, sos como un diamante en bruto”. Diego Díaz, invitado, se sumó a la broma, asegurando que sale a correr a menudo sin éxito en “hacer match”.
Desde su confirmación de soltería, Evangelina Anderson viene enfrentando diversas especulaciones mediáticas. Fue vinculada al futbolista Leandro Paredes y hasta circuló un video con Eros Ramazzotti, que luego se aclaró como una broma. La actual jurado de Los 8 Escalones y próxima participante de Masterchef Celebrity dejó claro que su prioridad son sus hijos, Bastian, Lola y Emma, y prefiere no hablar más de su vida privada. Tras un reciente viaje a Milán, reafirmó la ausencia de novedades en su situación amorosa. “Dios me regala la posibilidad de volver a mi país, de estar cerca de mis padres, de trabajar en lo que me gusta y de reencontrarme como mujer”, concluyó sobre su presente en Argentina.
