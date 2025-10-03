Guido Kaczka confirmó el fin de Los 8 escalones y reveló el motivo detrás de la decisión

Uno de los programas más populares de la de televisión argentina llega a su fin. Esta semana se confirmó que Los 8 escalones de los 2 millones (eltrece) no continuará al aire el próximo año. El ciclo dio un giro en agosto cuando Carolina “Pampita” Ardohain, quien previamente ofició como jurada, reemplazó a Guido Kaczka en la conducción. Sin embargo, aparentemente las expectativas no se cumplieron del todo y el canal tomó la decisión de levantarlo. El propio Kaczka rompió el silencio respecto a esto y reveló los motivos detrás del fin de su producción.

Los 8 escalones se convirtió en una de las apuestas más fuertes de la televisión argentina. El programa de preguntas y respuestas se volvió un clásico familiar que presentó cientos de historias de personas que se inscribieron para cumplir distintos objetivos: poner a prueba su conocimiento, conseguir el dinero para hacer un viaje, pagar deudas o arreglar su casa, un departamento o un auto. Tras más de una década al aire, con múltiples ganadores, cambios en el jurado, nombre y horarios, el ciclo de entretenimiento concluirá antes de fin de año.

Guido Kaczka anunció que Los 8 escalones finalizará antes de fin de año Santiago Cichero/AFV

En la emisión del jueves 2 de octubre de Intrusos (América TV), Guido Kaczka confirmó el final de Los 8 escalones. Señaló que en un primer momento tenían noviembre como fecha de cierre, pero la televisión puede tener sus vueltas. “Nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales por la dinámica de la tele, pero sí está previsto que para noviembre Escalones descanse”, reconoció y admitió que era algo que se veía venir: “En el momento que continuamos con Escalones con la conducción de Pampita sentíamos que iba a ser noviembre, diciembre y ya. Podía pasar”.

Ante esto, el cronista le preguntó si era verdad que él quería como dupla conductora a Teté Coustarot y Fernando Bravo, pero él lo negó. “Cuando apareció el nombre de Pampita dijimos sí. Yo quería a Pampita y lo hizo muy bien”, sostuvo Kaczka, reafirmando su apoyo a la modelo. “En estos casos el canal siempre tiene la decisión, pero de algún modo nosotros (Kuarzo) proponemos”, señaló.

En agosto, Guido Kaczka le cedió la conducción de Los 8 escalones a Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

En cuanto a cómo tomó Ardohain la noticia de que el programa que conduce se levantará entre noviembre y diciembre, admitió que como aún no hay una fecha definida, no cruzaron mensajes. “Como productor tampoco transmitís exactamente todas las charlas con el canal porque puede cambiar, entonces me voy tratando de mover y adaptarme. No digo que sea lo ideal, pero uno se adapta. Así que no llegamos a hablarlo”, reconoció Kaczka, quien este año decidió dar un paso al costado de la conducción de Los 8 escalones y quedarse como productor para ponerse al frente de las noches de eltrece con Buenas noches familia.

Guido Kaczka habló del fin de Los 8 escalones

Por otra parte, en diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve) el presentador también reflexionó sobre el fin de Los 8 escalones, pero el lugar de cerrar la puerta la dejó entreabierta. “Trato de pensar que los programas no terminan, sino que descansan y más algo como Escalones que tiene una marca tan fuerte. Yo creo que va a volver en algún momento, por ahí es un deseo, pero calculo que es un programa que siempre está para volver”, reflexionó y afirmó que no había enojos con el canal por la decisión. Por último, remarcó que “Pampita lo está haciendo fantástico” y que “los programas duran lo que duran”.