Ganó Los 8 escalones y sorprendió al revelar el desafiante motivo por el que se anotó: “Al revés de la mayoría”

Participar de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) suele ser una decisión que viene de distintos lugares. A algunos los inscriben los familiares porque advierten sus capacidades para afrontar el juego, otros lo hacen por decisión propia porque necesitan el dinero para pagar deudas, viajar o arreglar la casa, y también están aquellos que se presentan porque sienten que tienen algo que demostrar. En la emisión del miércoles, Joanna se convirtió en la flamante ganadora y sorprendió a Guido Kackza al revelar por qué se inscribió y el rol que jugó su madre.

Como todos aquellos que se animan a jugar por el premio saben, uno de los requisitos básicos es tener una breve biografía para hacer la presentación, con el nombre, el trabajo y algún dato curioso de la persona.

Joanna trabaja en el área de Recursos Humanos, de la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía.

Una participante de Los 8 escalones contó el motivo por el cual se inscribió

En caso de llevarse a casa los tres millones de pesos, reveló que los utilizaría para pagar sus estudios: “Soy técnica en Recursos Humanos, es un terciario. Quiero hacer la licenciatura, que son dos años más, y un máster para seguir profesionalizándome”. El conductor le preguntó si fue idea suya anotarse al programa y ella le aseguró que sí, pero detrás había un motivo puntual que sorprendió a todos. “Para probarle a mi mamá que no soy tan inteligente como ella cree”, sostuvo.

“¿Sos de tener todo así planeado en la vida?”, le consultó Kackza, a lo que ella se sinceró y dijo que sí, y se lo atribuyó a su signo del zodíaco: Virgo.

A lo largo del programa, el conductor reveló otros datos de la participante, como que “trabaja mucho y le gusta lo que hace”, y también el motivo por el que estaba ahí: “Le quiere demostrar a la madre, al revés de la mayoría, que no es tan inteligente”. Esto generó dudas en el conductor e hizo que quisiera indagar un poco más en el vínculo entre ambas mujeres.

Joanna trabaja en el área de Recursos Humanos, de la secretaria de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía (Foto: Captura / eltrece)

“Me quiere mucho. Mi vieja se transformó en mi mejor amiga cuando yo decidí aceptar mi identidad”, reveló Joanna y agregó: “No creo que exagere mis capacidades, pero me sobreestima bastante”. En un momento de la noche, cuando estaba en el séptimo escalón, no pudo evitar quebrarse y reconoció que estaba emocionada: “Eso es lo peor, odio decirle a mi mamá ‘tenés razón’”.

“Porque ella te incentivó, dice que sos inteligente, que podías. Los padres si tenemos suerte nos dicen esas cosas. ¡Joanna felicitaciones, llegaste a la final por los 3 millones de pesos!”, le dijo Guido.

Tuvo un mano a mano con Analía y la pregunta definitoria estuvo a cargo del invitado de la fecha, Federico D’Elia: ¿Cuál de las siguientes obras de teatro es protagonizada por Humberto Tortonese y se encuentra actualmente en la cartelera porteña? Las opciones eran El equilibrista; Vassa; Art y Toc Toc.

Joanna, la ganadora de Los 8 escalones de los tres millones

Las finalistas coincidieron con su respuesta, Vassa, pero por mayor cantidad de luces verdes la trabajadora del Ministerio de Economía se convirtió en ganadora. “¡Tiene tres millones de pesos! Se anotó, le insistió la mamá, que la ayuda, la llena de elogios, y es su amiga”, le expresó eufórico el conductor.

Ella, por su parte, no salió de su asombro y no pudo ocultar su felicidad: “Ahora lo digo, ‘mamá, tenías razón”. Con la emoción a flor de piel y el cheque en mano, manifestó: “¡Qué locura! Estoy muy contenta, muchas gracias al equipo de producción que es buenísimo, me sentí muy contenida”. Antes de retirarse, aceptó la propuesta de ir por los seis millones y este jueves estará nuevamente presente para duplicar el valor del premio.

