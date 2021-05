Noemí Alan se sinceró sobre sus adicciones: “Le tengo terror a la droga”

Noemí Alan se animó a hablar sobre su adicción a las drogas y el alcohol. La actriz y exvedette contó que desde hace 20 años que no consume cocaína y que esta “tratando” de dejar sus otras dependencias.

Sucedió durante la emisión del programa Seres libres (Crónica), en una charla íntima con Gastón Pauls, conductor del ciclo. Sobre la decisión de hablar de su adicción, explicó: “Estaba muy enferma y me dolió. Me costó muchas cosas”. A su vez, aseguró que le gustaría “poder dejar un mensaje de ayuda, y de que se puede salir con distintos métodos”.

La artista admitió que durante muchos años luchó contra el consumo. “Soy una persona de personalidad adictiva”, admitió y continuó: “Le di al faso como loca y estoy tratando de dejar el alcohol. La cocaína la dejé hace más de 20 años”.

Noemí contó que sus adicciones comenzaron cuando tenía 21 años. “Eran las 5 de la mañana. Yo venía de grabar todo el día, de filmar una película, estaba hecha pelota y me preguntaba: ‘¿Cómo mierda hace esta gente?’”, recordó en referencia al cansancio que sentía por la cantidad de horas que trabajaba.

En ese momento, relató, una mujer le dijo: “Vení, boluda, que yo te explico”. Según rememoró, la mujer la llevó al baño de un boliche y le ofreció cocaína.

Respecto de las sensaciones que tuvo, expresó: “La chispa, la energía, la conexión con los demás y la falta de inhibiciones”. Sin embargo, al ser consultada sobre la duración de “esa etapa de placer”, la actriz reveló: “Dura un año o dos. Es así de corto”.

Sobre el momento en el que tocó fondo, dijo: “Estaba muy pasada y me tenía que ir a trabajar directamente. Ahí empezó el declive. Me dieron [drogas] para que aguantara y ahí empezó la ronda de tener yo misma cocaína. Antes yo no tenía”. Luego, agregó: “Empezó el declive, porque la necesitaba para levantarme y para trabajar. En un par de meses estaba totalmente consumida por la cocaína”.

La exvedette develó que llegó a consumir todo el día todos los días. Incluso, contó que tuvo episodios de paranoia y que hubo ocasiones en las que no fue a la función de teatro a trabajar, porque sentía que había alguien en su casa que la perseguía. “Me quedaba con el auto afuera mirando el balcón”, afirmó. “La pasé muy mal”, completó.

Sobre esa época, en la que ella tenía un departamento en Salguero y la avenida Libertador, Noemí aseguró que muchas personas utilizaban su casa para “guardar merca” y como “depósito”. “Podría haber terminado presa sin saberlo”, observó. Además, habló sobre las pérdidas que conlleva el consumo. “Perdés los sentimientos. Aunque te parece que sentís mucho más, afectivamente, perdés. No te preocupás por los demás o no te das cuenta”.

Asimismo, garantizó: “Al principio es genial, pero después es la muerte. La cocaína es m... y yo le tengo terror”.

En relación con cómo logró dejar esa adicción, reflexionó: “Es necesario tener un meta importante”, en su caso, el objetivo de formar una familia, por lo que consideró que no fue “difícil” dejar ese consumo.

