Del regalo en el Bailando a la repentina partida: murió Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso

“Lo crié en mi cuello porque era muy bebé cuando me lo regalaron. Mucho tiempo no quiso estar más pegado y ahora todo volvió ahí, donde siempre estuvo. Te amo, Moro”. Así despidió Paula Chaves a su perro, que murió este martes 21 de abril. La mascota, un regalo de Pedro Alfonso en la pista de Bailando por un Sueño en 2010, fue recordada por la modelo con una tierna foto de sus primeros días juntos.

La emotiva despedida de Paula Chaves a Moro (Foto: Instagram/@chavespauok)

Por su parte, Alfonso también recurrió a su perfil de Instagram para publicar un sentido álbum de fotografías que resume los 16 años que el bulldog francés pasó con ellos. “Y te fuiste, Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre. Gracias por ser tan compañero, por hacernos reír tanto y por acompañar a nuestros hijos a crecer”, expresó el productor. Y completó conmovido: “Fuiste la unión y el principio de esta familia. Tan inteligente como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los tres. Con amor y paz. Fuiste único, Morito”.

Moro, el perro de Paula Ches y Pedro Alfonso, falleció este martes 21 de abril (Foto: Instagram/@pedroalfonsoo)

La publicación no tardó en colmarse de mensajes por parte de sus seguidores, quienes quisieron enviarle el pésame en este difícil momento. “Morito tuvo la mejor familia del mundo, 16 años de puro amor…“; ”Abrazo gigante @pedroalfonsoo @chavespauok. Morito los hizo felices y esa familia hermosa también a él" y “Se fue con todo su amor!! Fuerza a toda la familia”, fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios que recibieron Pedro y Paula tras la pérdida de Moro (Foto: Captura Instagram/@pedroalfonsoo)

Moro no solo marcó el inicio del romance, sino que fue testigo de la boda de la pareja y del crecimiento de sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. Apenas unos meses antes de su partida, el pasado 20 de agosto de 2025, la familia le había festejado sus 15 años con un evento íntimo. En aquel entonces, Paula aprovechó para rememorar el origen de su gran compañero: “Todo empezó en Showmatch en 2010. Se regalaban perros por un anuncio de alimento balanceado; no desaproveché la oportunidad y pedí uno", relató sobre los días en que Pedro estaba en pleno cortejo.

Moro cumplió 15 años en agosto de 2025 y su familia lo celebró a lo grande

“Tenía solo 35 días. Creo que se lo sacaron antes a la mamá... En aquella época no tenía conciencia de los criaderos”, reflexionó la conductora sobre la llegada del cachorro. Aquel festejo de 15, donde Moro recibió su trozo de torta rodeado de amor, quedó hoy como el último gran homenaje en vida para el perro que, literalmente, vio nacer a la familia Alfonso-Chaves.