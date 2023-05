La película estrenada hace 24 años que sorprende al ocupar el top ten de Netflix en la Argentina

escuchar

En las empresas de streaming muchas veces sucede un fenómeno que consiste en que una película estrenada en el cine hace varios años vuelve a aparecer en este tipo de plataformas y se convierte en un éxito de público. Es lo que ocurrió estos días en Netflix con un filme del año 1999, protagonizado por Michelle Pfiffer, que actualmente está posicionado en el segundo puesto entre los más vistos.

Se trata de la película estadounidense El lado profundo del mar (The Deep Endo of the Ocean), una producción dirigida por Ulu Grosbard. Es un drama psicológico con ritmo de thriller que gira en torno a un hecho misterioso que intenta atrapar al espectador desde el primer minuto.

Trailer de El lado profundo del mar.- Fuente: CappaZack

“Sombrío, emotivo, melodrama”, son los tres términos que eligió Netflix para hacer una definición de esta película, que trata sobre la situación de una familia que sufrió la desaparición de uno de los hijos, Ben, cuando solo tenía tres años. Nueve años más tarde, cauando la familia se muda de ciudad, aparece allí un niño muy similar al pequeño desaparecido, y comienza la intriga acerca de si se trata de Ben o no.

Quien se encuentra más consternada con la desaparición y luego la posible aparicion del niño que podría ser su hijo es la madre de la familia, que interpreta con la solvencia habitual la citada Michelle Pfiffer. El elenco principal se completa con Treat Williams, que es el marido de Pfiffer en la ficción, Whoopi Goldberg, la detective que se encarga de buscar al niño desaparecido y Ryan Merriman, el niño que podría ser Ben.

La película fue estrenada en 1999, dura una hora 46 minutos, y no fue demasiado bien recibida por la crítica. En este sentido, la página que resume las reseñas de películas Rotten Tomatoes, calificó a la cinta de Michelle Pfeiffer con un escaso 43 por ciento sobre 100.

Michelle Pfeiffer es una madre que sufre la desaparición de uno de sus hijos (el del medio en la foto) y luego cree reencontrarlo nueve años más tarde IMDB

“Michelle Pfeiffer presenta una interpretación apasionada de una intensidad a menudo desgarradora en una película que merece mucho menos”, dice, por caso una de las críticas que recopila la mencionada página de cine. “El filme no convence a nadie desl principio al fin”, dice otro de los resúmenes de esta producción; “Un drama familiar respetable, pero lo decepcionante es que es obvio que podría haber sido mucho mejor”, dice otra de las reseñas.

Whoopi Goldberg junto a Michelle Pfeiffer en El lado profundo del mar IMDB

Sin embargo, y más allá de estas opiniones que son desfavorables para El lado profundo del mar, la película se encuentra este martes en el podio de las más vistas en Netflix. Ocupa el segundo lugar, detrás de En el lugar equivocado, la última película protagonizada por Bruce Willis y delante de El torneo, un filme que también, al igual que el de Pfeiffer, tiene unos años de su estreno, ya que se lanzó en 2009.

Si luego de ver El lado profundo del mar, los usuarios de Netflix se quedan con ganas de seguir disfrutando del arte interpretativo de Michelle Pfeiffer, es posible observar a la actriz en otra película que es, además, uno de los grandes clásicos del cine de la década del ‘80. Se trata de Scarface o Cara cortada, el filme de Brian de Palma protagonizado por Al Pacino. Un rato de buen cine asegurado.

