Fue una estrella, pasó 20 años en el anonimato y ahora reapareció en TV y sorprendió por su cambio

Muchas veces, algunas personas logran un gran éxito en su juventud y luego se alejan de los medios, mientras su obra sigue vigente y su imagen deja de ser reconocida por el público, lo que hace que cualquier reaparición genere sorpresa. Este es el caso de una cantautora cuyo álbum debut se convirtió en un clásico de principios de los años 2000. Ahora, su nombre volvió a sonar tras aparecer en los medios con una imagen completamente diferente.

Sin dudas, los fanáticos de Eye to the Telescope, el disco lanzado en 2004 que marcó una generación, no pueden creer que ya hayan pasado dos décadas luego de que su creadora se presentó en The One Show esta semana.

Se trata de la cantautora KT Tunstall, quien a sus 49 años sorprendió con un cambio de imagen que la hace lucir muy diferente a como la recordaban sus seguidores. La estrella escocesa ahora lleva un peinado audaz y llamativo, con un corte de pelo rapado que resaltó al recoger su cabello. Además, su look se completó con un vibrante labial rosa que combinaba con su pulóver y sus uñas, para demostrar que sigue teniendo un estilo único y moderno.

KT Tunstall reapareció a sus 49 años (Foto: Facebook/The One Show)

Para muchos espectadores fue impactante darse cuenta de cuánto tiempo pasó desde el lanzamiento de su exitoso álbum Eye to the Telescope, que definió gran parte de la música de los años 2000. El disco, que incluía los inolvidables sencillos “Black Horse and the Cherry Tree”, “Suddenly I See” y “Other Side of the World”, sigue siendo un referente, y su reciente aparición en el programa despertó una ola de nostalgia entre sus fanáticos.

KT Tunstall reapareció en TV y sorprendió a sus fans con su apariencia

Las reacciones de los usuarios

De inmediato, la reaparición de KT Tunstall generó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes no podían creer cuánto tiempo había pasado desde su debut ante el público masivo. “¿Qué? Creía que todavía tenía 25 años”, comentó una persona en Instagram para reflejar la sorpresa generalizada. Otro usuario exclamó: “¿20 qué?”. Un tercero destacó no solo su música, sino también su imagen actual: “Todo el álbum fue increíble y ella se ve muy genial”.

Su canción "Black Horse and the Cherry Tree" fue de las más escuchadas en los 2000

El éxito del disco, que fue nominado al Premio Mercury en 2005, sigue marcando generaciones, algo que la propia KT Tunstall notó con el paso del tiempo. “Hay gente que se me acerca y me dice: ‘Te he escuchado toda mi vida’. Y yo pienso: ‘¿Qué?’”, expresó con asombro.

También recordó un momento particular cuando su tema “Suddenly I See” cobró una vida propia: “Fue increíble porque la canción terminó siendo mucho más conocida que yo. Recuerdo haber ido a una fiesta y alguien me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que era la autora de la canción del principio de El diablo viste a la moda, y me respondieron: ‘Dios mío, estás en la lista de reproducción de la fiesta’”. Por lo que destacó, fue una suerte haber creado una canción que conectara con tantas personas.

Desde aquel éxito inicial, KT Tunstall continuó su carrera con gran constancia, lanzando siete álbumes más. Su último trabajo, Face to Face (2023), es un álbum colaborativo que escribió e interpretó junto a Suzi Quatro, demostrando que su talento sigue vigente y que aún tiene mucho más por ofrecer a la música.

LA NACION