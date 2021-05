Florencia Peña sufrió un insólito accidente en vivo

Desde su hogar, luego de contagiarse coronavirus, Florencia Peña estuvo al frente de su programa Flor de equipo por Zoom. Durante la emisión del jueves, la actriz sufrió un percance al aire que tuvo que confesar ante sus compañeros.

“No los quiero preocupar, pero me acaban de cag... dos pájaros. Estoy bien”, contó Peña mientras uno de sus panelistas le aseguraba que era “señal de buena suerte”. “Dejé pasar el primer cag..., pero el segundo no puedo dejarlo pasar”, continuó mientras se tapaba con una manta. “Esto es un ataque, un ataque. No sé qué están comiendo estos pájaros, pero vienen comiendo bien porque tiene una consistencia tremenda. ¿De dónde sacó tanto, señor? No sé qué alimaña es, pero va muy bien de cuerpo”, concluyó.

El insólito accidente en vivo de Florencia Peña

El domingo pasado, la actriz había comunicado a través de Twitter que su hisopado dio positivo. “Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos”.

Tras dar positivo de coronavirus, la conductora se encuentra aislada y en buen estado de salud. Fuente: Twitter

Luego de dar la noticia, Peña fue atacada en sus redes sociales por usuarios que la acusaron de contagiar a sus hijos. Fiel a su personalidad, la conductora se defendió. “Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo y por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran y yo soy la culpable por ir a trabajar y no mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Me contagié porque soy peroncha con sobre, ¿entendí bien?”, comentó con ironía.

“Menos mal que no los mandé a la escuela, siendo asintomáticos podían contagiar a otros sin saberlo. La seño del jardín de Felipe dio positivo, que tengan un buen día”, cerró su descargo.

LA NACION