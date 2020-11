Ernestina Pais y Carolina Losada, en la última emisión de Intratables, discutieron con dureza el caso de Cristian U, quien trabajó como DJ en una fiesta clandestina

17 de noviembre de 2020

El ex Gran Hermano, Cristian U fue protagonista de un allanamiento policial que se dio en el marco de una fiesta clandestina en la que oficiaba de DJ. Este lunes en Intratables, Ernestina Pais y Carolina Losada se vieron envueltas en un duro cruce al debatir su situación.

"Él ya tuvo Covid, así que no puede contagiar a nadie", lo defendió Losada. "Pero propagar una enfermedad es un delito gravísimo. Entonces no digas que no", la interrumpió Pais. "¿Me dejás terminar? Porque si me cortás a la mitad parece que estoy diciendo otra cosa", le contestó su colega.

Cristian U, ganador del reality Gran Hermano, fue cuestionado por trabajar como DJ en un evento clandestino Crédito: Instagram

"Lo que estoy diciendo es que está mal lo que hizo, pero no podemos compararlo con un chorro", continuó Losada. "¿Estás segura de que no lo podés comparar? Para mi sí, propagar una enfermedad es un delito gravísimo", retrucó Ernestina.

"Propagar una peste es gravísimo. El chico que contagio a su abuelo en Moreno y que el abuelo murió, tiene que pagar 50 millones de pesos. No es joda", agregó Paulo Vilouta. "Si el señor Cristian U no puede trabajar haciendo fiestas que se dedique a otra cosa como hacen miles de argentinos", siguió.

"Matás gente, literal", aseguró Pais. "De hambre también se mure mucha gente. Yo no estoy defendiéndolo, solo digo que no se lo puede comparar con un chorro", concluyó Carolina.