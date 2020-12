Marcela se enojó con Julián, capitán del equipo rojo en El gran premio de la cocina, por apartarla de la preparación de un plato y protagonizó un tenso momento al aire

El equipo rojo continúa siendo el protagonista de esta semana de El gran premio de la cocina (eltrece). Luego de un lunes accidentado, dos participantes del mismo equipo protagonizaron una insólita discusión durante el programa de este martes y la reacción de uno de ellos escandalizó a Juan Marconi, coconductor del ciclo junto a Carina Zampini.

Marcela terminó de presentar su fuente de cornalitos -que logró la aprobación del jurado- y Julián, el capitán del equipo, tomó la decisión de que subiera. Esto significa apartar a la participante de la acción en la estación de cocina. "¿Quién sube? Decida por favor", le dijo Marconi. "Marce", contestó Julián al instante. Marcela se indignó y lanzó: "Sos un boludo". A continuación soltó la preparación con la que estaba ayudando a su compañera Paula.

"No, no, no. Más allá de que fue en broma, ojo con los insultos. Te dio bronca salir, Marce, ¿no estabas para salir?", indagó Marconi. "No, creo que no. No sé por qué me saca. Pero bueno, ya está, ya estoy acá", dijo la cocinera. "Porque me parece adecuado, no la saqué por nada en especial", aclaró el capitán.

"No sé qué les pasa, no logran tener un equilibrio ninguno de los equipos en la cocina", intervino, más tarde, Zampini. En esa línea, Marcela concluyó: "Yo ya le pedí disculpas. El tema, básicamente, es que había cosas que él no sabía hacer, como el puré, y terminé dando indicaciones desde el otro lado".