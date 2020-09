Pablo Caruso, periodista que forma parte del panel de Nada personal, se enfrentó a la conductora y sus compañeros por la línea ideológica del programa Crédito: Captura de pantalla / elnueve

Pablo Caruso, habitual panelista de Nada personal, el programa de Viviana Canosa emitido por elnueve, se caracteriza por no compartir la línea ideológica de la conductora y del resto de sus compañeros. En la última emisión del ciclo, donde se discutió el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al per saltum, se enfrentó duramente a su colega.

El programa de este martes comenzó con ruidos de bocinas y la canción de Feliz domingo, a modo de celebración por la decisión de la Corte respecto de los jueces desplazados. "Hola, Caruso, buenas noches, ¿cómo estás?", le preguntó Canosa al periodista. "No entiendo por qué estamos celebrando. ¿Por las presiones que tuvieron éxito en el Poder Judicial?", contestó. La conductora, con el "bocinazo" de fondo, soltó: "Perdón, no te escucho".

"Yo soy la doña Rosa de la mesa, no me gustaría pensar que la Corte le tiene cierto temor al pueblo", manifestó, luego, Canosa. "Una cosa es el pueblo y otra cosa es la opinión publicada. Yo le tendría más miedo, si fuera un poder democrático y popular, a la opinión publicada que a la opinión pública", dijo Caruso. Y la conductora retrucó: "Sí, yo también. Le tengo más miedo a los periodistas militantes que a la gente, a la gente no le tengo miedo".

Y continuó con una chicana: "¿Para vos es un día de luto? ¿La estás pasando muy mal?". "Yo estoy mal porque me parece que es una ofensa", devolvió el panelista. Canosa empezó a tocar la bocina para darle un tono de humor al tenso momento, pero Caruso optó por enfrentar a sus compañeros de piso: "Yo celebro que este programa hoy reconozca que es un programa opositor. Porque arrancaron con 'viva la bocina', celebrando lo que efectivamente ocurrió".

"Yo quiero decir algo: me sentí atacada por Caruso", intervino Canosa. "Yo no soy opositora, yo me pongo en el lugar de la gente, yo defiendo al pueblo", replicó. Para cerrar, disparó: "Yo no te lo elijo a Macri, no te lo elijo a Alberto, yo cuento lo que pasó y si a vos te molesta la realidad es un tema tuyo".