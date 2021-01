Dalma Maradona se cansó de desmentir las versiones que circulan sobre la ausencia de Diego en su casamiento, supuestamente vinculada a un conflicto con sus tías, y le dijo a Luis Ventura que lo llevaría a la Justicia Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 18:42

El casamiento de Dalma Maradona se celebró a finales de marzo de 2018. Sin embargo, durante los últimos días, ese momento feliz de la vida de la hija de Diego Maradona volvió al centro de la escena mediática, a raíz de una discusión sobre los motivos por los que el Diez, fallecido en el mes de noviembre del año pasado, no asistió a la boda de su hija.

Ahora fue la propia Dalma la que se metió de lleno en el tema para desmentir las versiones, sostenidas entre otros por el periodista Luis Ventura, de que el astro no fue a su casamiento porque ella había dejado afuera de la celebración a las hermanas del futbolista.

Una de las fotos que subió Dalma Maradona para demostrar que sus tías estuvieron presentes en su boda con Andrés Caldarelli Fuente: Archivo - Crédito: Twitter @dalmaradona

Para contrarrestar esta teoría, Dalma publicó en su cuenta de Twitter fotos de su boda y aseguró que hubo dos de sus tías presentes. Además, le adelantó a Ventura que le iba a llegar una carta documento "por mentir sobre mi persona".

Luego de la muerte de Maradona, las discusiones acerca de su herencia y también el repaso de los momentos de su vida y su relación con su familia, sus amigos y sus parejas comenzaron a ocupar horas de los programas televisivos.

En este sentido, uno de los puntos que más controversia generó fue precisamente el casamiento de Dalma Maradona con Andrés Caldarelli. Fue la última exnovia del Diez, Rocío Oliva, la que afirmó que Diego no había participado de la fiesta del casamiento porque su hija no había invitado a las tías.

La información de Oliva fue supuestamente ratificada por un audio del futbolista en el que, en su momento, le comunicaba a su abogado Matías Morla que no asistiría al evento. Además, Ventura sostuvo y defendió la teoría del faltazo de Maradona a la fiesta porque no invitaron a sus hermanas, algo que le valió tener una serie de encontronazos mediáticos y en redes con Dalma.

Ahora, según ella misma expresó, con su paciencia agotada de tener que desmentir estas acusaciones, la hija mayor de Maradona publicó un tuit con imágenes en el que expresó: "¡Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento! ¡Vinieron solo dos! Lamento tener que exponerlas pero el tema me saturó".

"Otra tía me llamó y me dijo que si mi papá no venía, ella no podía venir. Desconozco qué fue lo que ellas le dijeron a mi papá, invitadas estaban todas", agregó Dalma en su mensaje, acompañado por dos fotos de su casamiento, en una de las cuales se ve a a quien sería una de sus tías abrazándola emocionada.

"Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento" y "vinieron solo dos", aseguró Dalma en un tuit donde se mostró furiosa y agotada Fuente: Archivo - Crédito: Twitter @dalmaradona

Pero la ira de la hermana mayor de Gianinna no se detuvo ahí, sino que continuó con un par de publicaciones más. "En marzo de este año van a ser tres años de mi casamiento y todavía se habla del tema. No me interesa qué audio pudo mandar mi papá en su momento y si estaba equivocado, es algo que para mí, ¡ya no tiene sentido discutir! Peor los boludos que lo reproducen como si fuera un audio sagrado", escribió.

Sin embargo, el comentario más fuerte de Dalma es el dirigido a Ventura. "Evidentemente no sabés dónde vivo Luis Ventura, pero te llegará tu carta documento correspondiente por mentir sobre mi persona. Me agotaste la paciencia. Espero que no te hagas el boludo y la recibas".