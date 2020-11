Ulises Jaitt criticó a quienes viralizaron la imagen de Diego Maradona en la funeraria y comparó la situación con las fotografías que se difundieron durante el fallecimiento de su hermana Fuente: Archivo

Ulises Jaitt, hermano de Natacha, quien murió en 2019, criticó con dureza a los empleados de la funeraria que se fotografiaron con el cuerpo de Diego Maradona. Y comparó lo sucedido con lo que le tocó vivir a su familia, cuando un policía viralizó la imagen de su hermana sin vida.

"Hijo de put... Diego Molina, quién sacó la foto de Diego muerto", comenzó Ulises Jaitt en un duro mensaje que publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con 65.000 seguidores.

En ese sentido, manifestó su indignación por las personas que repudiaron la viralización de la foto de Maradona, pero no la de su hermana. "Veo a mucha gente indignada, que me parece perfecto, pero no vi a nadie indignado cuando viralizaron la foto de mi hermana muerta y desnuda", dijo.

Y más adelante, en el mismo mensaje, el hermano de Natacha Jaitt, quien murió en febrero de 2019 en un salón de fiestas del partido de Tigre, disparó, claramente consternado por la situación: "Hay mucha indignación selectiva, hipócritas".

Escándalo por las fotos de Maradona

Durante las últimas horas se conoció que tres empleados tercerizados de la casa funeraria donde se acondicionó el cuerpo de Diego Maradona antes de su velatorio se sacaron fotos con los restos del futbolista. Tras la viralización de las fotos, hubo indignación con los hombres que contrató la empresa familiar Sepelios Pinier.

La primera imagen que comenzó a circular es la de un hombre, que fue identificado como Diego Molina, donde se lo ve junto al féretro donde está Maradona. Molina aparece haciendo un gesto con el pulgar para arriba junto a los restos del futbolista.

La segunda imagen es de dos hombres: Claudio Fernández y su hijo Ismael, quienes también están haciendo el mismo gesto del pulgar para arriba a centímetros de la cabeza del excapitán de la Selección Argentina.

El padre del joven habló y pidió disculpas a la familia Maradona y a la funeraria. Dijo que la foto fue tomada por un tercero de manera sorpresiva para él y que ahora recibe amenazas de la barra brava de Argentinos Juniors.

La condena social hacia Molina se materializó también en otra institución de la que él formaba parte como socio: el club Argentinos Juniors. La entidad informó este jueves a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que había decidido expulsar de la institución al hombre que se había sacado la foto con el cuerpo de Maradona. Paradójicamente, por sacarse una foto completamente inadecuada con Maradona, Molina fue expulsado del club donde el propio ídolo futbolístico fallecido este miércoles había arrancado su carrera en el fútbol profesional.